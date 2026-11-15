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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يشارك في مهرجان أهداف أساطير أياكس وبرشلونة

ميدو
ميدو
محمد بدران   -  
يارا أمين

حقق فريق أساطير أياكس الهولندي الفوز على نظيره أساطير برشلونة الإسباني بنتيجة 7-4، في مباراة ودية خيرية شهدت مشاركة النجم المصري أحمد حسام ميدو، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وشهدت المباراة أجواء مميزة بمشاركة عدد من نجوم الفريقين السابقين، في لقاء جمع أساطير الناديين على أرض الملعب، وسط تفاعل جماهيري كبير، بعدما نفدت جميع التذاكر قبل انطلاق المواجهة.

وجاءت المباراة في إطار عمل خيري، حيث خُصصت عائداتها لصالح مؤسسة يوهان كرويف الخيرية، التي تحمل اسم أسطورة كرة القدم الهولندية، وتهدف إلى دعم الأطفال والشباب من خلال الرياضة وتوفير فرص أفضل لهم.

وشهد اللقاء مشاركة أحمد حسام ميدو بقميص أساطير أياكس، ليضيف ظهوره لمسة مصرية إلى المواجهة التي جمعت نجوم الكرة السابقين في أجواء رياضية وإنسانية مميزة.

ميدو أساطير أياكس وبرشلونة برشلونة أحمد حسام ميدو مؤسسة يوهان كرويف الخيرية

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