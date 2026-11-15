دموع محمد صلاح بعد وفاة جوتا.. شهادة تكشف حجم تأثره برحيل زميله

كشف البرتغالي خوسيه مانويل ديجكادو، مؤلف كتاب يتناول مسيرة النجم الراحل ديوجو جوتا، عن كواليس إعداد الكتاب، متحدثًا عن مدى تأثر لاعبي ليفربول بوفاة زميلهم السابق، وموقف قائد منتخب مصر محمد صلاح من المشاركة بشهادته في العمل.

وقال خوسيه مانويل ديجكادو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح كان أكثر لاعبي ليفربول تأثرًا بوفاة ديوجو جوتا، مشيرًا إلى أن مشاعر الحزن التي سيطرت على النجم المصري كانت واضحة للجميع، خاصة بعدما شاهد الجمهور دموعه خلال إحدى المباريات.

وأضاف مؤلف الكتاب أنه كان يتمنى الحصول على شهادة من محمد صلاح بشأن زميله الراحل، من أجل تضمينها في صفحات الكتاب، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تواجد قائد منتخب مصر مع الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وقت إعداد الكتاب.

وأوضح ديجكادو أن ارتباط محمد صلاح بديوجو جوتا لم يكن مجرد علاقة بين زميلين داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح في رد فعل اللاعب المصري عقب وفاة النجم البرتغالي، وحالة التأثر التي عاشها خلال تلك الفترة.

وكانت وفاة ديوجو جوتا قد تركت حالة كبيرة من الحزن داخل نادي ليفربول وبين جماهير كرة القدم، في ظل المسيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق والعلاقات التي جمعته بزملائه، ومن بينهم محمد صلاح.