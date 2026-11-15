أخبار الإثنين 16 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

يعقد وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإعلان تفاصيل زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بخلاف الحوافز المعلنة سابقًا.

مؤتمر لإعلان نتائج وخطة عمل مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

تستضيف العاصمة الجديدة، الساعة 10 صباحًا بأحد فنادقها، مؤتمر إعلان نتائج وخطة العمل المستقبلية للمبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، بحضور وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وعدد من المحافظين.

انطلاق اجتماع مجلس إدارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز في مصر

تستضيف مصر الدورة الـ17 لاجتماع مجلس إدارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لبحث تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

انطلاق الدورة الـ13 لمعرض «تيشو الشرق الأوسط» بالقاهرة

تنطلق بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، الساعة 10 صباحًا، فعاليات الدورة الـ13 لمعرض «تيشو الشرق الأوسط»، المتخصص في صناعة المناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، ويستقبل الزوار حتى 8 مساءً، والدخول مجانًا.

الافتتاح الرسمي للدورة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين

يشهد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين مراسم الافتتاح الرسمي، وتكريم شخصيات وتوقيع بروتوكولات تعاون، إلى جانب مبادرة «Go Green» بميدان الصداقة، وجلستين حول التأمين الصحي وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومسابقة رياضية.

انطلاق تدريب «رواد الذكاء الاصطناعي» بوزارة الشباب والرياضة

تطلق وزارة الشباب والرياضة، عبر مبادرة «طوّر وغيّر»، مسار «رواد الذكاء الاصطناعي.. من الابتكار إلى تأسيس المشروعات الذكية»، ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ويستمر خمسة أيام عبر منصة Microsoft Teams، لتدريب الشباب على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير مشروعات مبتكرة.

انطلاق النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» بقاعة الأزهر للمؤتمرات

ينظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الساعة 9 صباحًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بمشاركة علماء وخبراء، لمناقشة تعزيز القيم وبناء وعي الشباب ومواجهة الجرائم المستحدثة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

صحة النواب تعقد جلسة استماع لمتابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، جلسة استماع بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن القطاع الصحي، وتطوير الخدمات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية.

نقابة الصحفيين تقيم أمسية تأبين للكاتب الصحفي أحمد حسن بكر

تقيم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، الساعة الخامسة مساءً، أمسية تأبين للكاتب الصحفي الراحل أحمد حسن بكر، عضو مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية الأسبق، بمشاركة أسرته وأصدقائه وزملائه، لاستعراض مسيرته المهنية ودوره النقابي.

عرض «ذات الرداء الأحمر» على مسرح السامر

يستضيف مسرح السامر، الساعة 4 عصرًا، عرض «ذات الرداء الأحمر» لمدرسة الدلتا الدولية للغات بمحافظة الدقهلية، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

عرض «صندوق الأحلام» على مسرح روض الفرج

يستضيف مسرح روض الفرج، الساعة 5:30 مساءً، عرض «صندوق الأحلام» لمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

عرض «أميرات أحلامي» على مسرح السامر

يستضيف مسرح السامر، الساعة 7 مساءً، عرض «أميرات أحلامي» لفريق «شلل وت» بمحافظة الجيزة، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

جلسة عن مسرحة المناهج وذوي الهمم بالمجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، جلسة تناقش مسرحة المناهج وذوي الهمم وإعداد أخصائي المسرح المدرسي، ضمن مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2»، الذي يقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

جلسة عن المسرح التفاعلي بالمجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، من الثانية والنصف عصرًا حتى الرابعة مساءً، جلسة تناقش المسرح التفاعلي وأهدافه وآلياته في التعلم الحديث وتوظيفه في قضايا طلاب ما قبل الجامعة، ضمن مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2»، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

ختام مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2»

تختتم بالمجلس الأعلى للثقافة، في الرابعة والربع مساءً، فعاليات مؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي 2»، الذي يقام تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، بإعلان التوصيات النهائية للمؤتمر.

عرض فيلم «الساموراي» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 1:30 ظهرًا، فيلم «الساموراي» للمخرج جان بيير ميلفيل، ومدته 105 دقائق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

برنامج الأفلام القصيرة الثالث بالمسرح الكبير

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 4 عصرًا، برنامج الأفلام القصيرة الثالث، لمدة 81 دقيقة، يعقبه نقاش مع صناع الأفلام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «يوجو تذهب إلى أمريكا» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 6:30 مساءً، فيلم «يوجو تذهب إلى أمريكا» للمخرجين فيليب جروييتش وأليكسا بوركوفيتش، ومدته 87 دقيقة، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «أربعة ناقص ثلاثة» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 9 مساءً، فيلم «أربعة ناقص ثلاثة» للمخرج أدريان جويجينجر، ومدته 121 دقيقة، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الفتاة الكفيفة والفيل» بالمسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 3 عصرًا، فيلم «الفتاة الكفيفة والفيل» للمخرج اشتياك أحمد زيهاد، ومدته 80 دقيقة، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «المراعي الصيفية» بالمسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 6 مساءً، فيلم «المراعي الصيفية» للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، ومدته 65 دقيقة، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الشبيهة» بالمسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 8:30 مساءً، فيلم «الشبيهة» للمخرجة نهال القوصي، ومدته 106 دقائق، ضمن عروض السجادة الحمراء، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

حوار مع الفنان آسر ياسين بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الساعة 12 ظهرًا، حوارًا مع الفنان آسر ياسين، يديره المنتج محمد حفظي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

حلقة نقاشية «كبرنا على الشاشة» بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الساعة 2 ظهرًا، حلقة نقاشية بعنوان «كبرنا على الشاشة: حكايات الطفولة والمراهقة في السينما»، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة جوانا حاجي توما وياسمين أحمد كامل وجايدا منصور وجهاد حسام الدين وأحمد داش وهبة علي يوسف، وتديرها سالي ذهني، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

محاضرة مع لورا فونديل بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الساعة 4 مساءً، محاضرة للمخرجة لورا فونديل، يديرها باتريس كاريه، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «فليك» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر، الساعة 1 ظهرًا، فيلم «فليك» للمخرجين لوس برونو ويينس مولر وميكو بيتكينان، ومدته 85 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «مرمر مكاني» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر، الساعة 3 عصرًا، فيلم «مرمر مكاني»، برؤية فنية وإنتاج جورج هاشم، وإخراج غنا عبود وسليم مراد وماري روز أسطا وألين عويس وجهاد سعادة ونعيم الحاج، ومدته 150 دقيقة، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «سيفدا» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر، الساعة 6:30 مساءً، فيلم «سيفدا» للمخرج أفوك إيمروغلو، ومدته 101 دقيقة، يعقبه نقاش، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «نظرة للوراء» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر، الساعة 9:30 مساءً، فيلم «نظرة للوراء» للمخرج هيروكازو كوريدا، ومدته 100 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الشحات» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر، الساعة 1 ظهرًا، فيلم «الشحات» للمخرج حسام الدين مصطفى، ومدته 138 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الرجل الذي فقد ظله» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر، الساعة 4 عصرًا، فيلم «الرجل الذي فقد ظله» للمخرج كمال الشيخ، ومدته 130 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «السراب» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر، الساعة 6:45 مساءً، فيلم «السراب» للمخرج أنور الشناوي، ومدته 130 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «حبيبي» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر، الساعة 9:30 مساءً، فيلم «حبيبي» للمخرج جيوم نيكلو، ومدته 113 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «يوميات خادمة» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1، الساعة 2:30 ظهرًا، فيلم «يوميات خادمة» للمخرج رادو جود، ومدته 94 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الكشف» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1، الساعة 5 مساءً، فيلم «الكشف» للمخرجة سابين جرونيفيجن، ومدته 89 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «بنتك» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1، الساعة 7 مساءً، فيلم «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي، ومدته 60 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «وحش رقيق» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1، الساعة 8:30 مساءً، فيلم «وحش رقيق» للمخرجة ماري كرويتزر، ومدته 114 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «فيتوريو دي سيكا: مخرج الحياة» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 2، الساعة 2:30 ظهرًا، فيلم «فيتوريو دي سيكا: مخرج الحياة» للمخرج فرانشيسكو زيبل، ومدته 100 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «أخت أخ غطاء بالوعة» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 2، الساعة 8:30 مساءً، فيلم «أخت أخ غطاء بالوعة» للمخرج ميلتشو مانتشيفسكي، ومدته 115 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

برنامج الأفلام القصيرة الثاني بسينما زاوية

تستضيف سينما زاوية 1، الساعة 7:30 مساءً، برنامج الأفلام القصيرة الثاني، لمدة 89 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «المحنط» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 1، الساعة 9:30 مساءً، فيلم «المحنط» للمخرج ماتيو جاروني، ومدته 100 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «المحرقة» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2، الساعة 2 ظهرًا، فيلم «المحرقة» للمخرج شونتارو أوتشيدا، ومدته 98 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «برونيلو: الرؤية النبيلة» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2، الساعة 4:30 عصرًا، فيلم «برونيلو: الرؤية النبيلة» للمخرج جوزيبي تورناتوري، ومدته 120 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «وراء الشمس» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2، الساعة 7 مساءً، فيلم «وراء الشمس» للمخرج عزيز شناوي، ومدته 80 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «حفلة عيد الميلاد» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2، الساعة 9 مساءً، فيلم «حفلة عيد الميلاد» للمخرجة ليا ميسيوس، ومدته 103 دقائق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «الأسد الملك» بسينما التحرير

تعرض سينما التحرير، الساعة 4 عصرًا، فيلم «الأسد الملك» للمخرجين روجر أليرز وروب مينكوف، ومدته 88 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «قطار النهر» بسينما التحرير

تعرض سينما التحرير، الساعة 6 مساءً، فيلم «قطار النهر» للمخرجين لورينزو فيرو ولوكاس إيه فينيالي، ومدته 75 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «مدى الحياة» بسينما فوكس مول مصر

تعرض سينما فوكس مول مصر 12، الساعة 6 مساءً، فيلم «مدى الحياة» للمخرج أحمد سيفين، ومدته 88 دقيقة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض فيلم «قنديل أم هاشم» بسينما فوكس ألماظة

تعرض سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة 7، الساعة 6 مساءً، فيلم «قنديل أم هاشم» للمخرج كمال عطية، ومدته 105 دقائق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

عرض مشاريع ملتقى القاهرة السينمائي بفندق سوفيتيل

يستضيف فندق سوفيتيل، بقاعة ديبلوماس، من الساعة 10 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، عروض مشاريع ملتقى القاهرة السينمائي، بمشاركة أصحاب المشاريع ومندوبي الصناعة، وهي فعالية خاصة لحاملي البطاقات الذهبية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ورشة تطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا، ورشة تطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة، بالتعاون مع «سرد»، وتدربها راجية حسن، والدخول بالدعوات فقط، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ورشة تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا، ورشة تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة، بالتعاون مع «إرث»، ويدربها هيثم دبور، والدخول بالدعوات فقط، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ورشة إعداد الممثلين أمام الكاميرا بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، ورشة «إعداد الممثلين: التدريب على الأداء أمام الكاميرا»، بالتعاون مع مؤسسة «الورشة»، ويدربها أحمد مبارك، والدخول بالدعوات فقط، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

حلقة نقاشية حول المايكرو دراما والذكاء الاصطناعي بفندق سوفيتيل

يستضيف فندق سوفيتيل بقاعة النيل، من الساعة 2 حتى 3:30 عصرًا، حلقة نقاشية بعنوان «المشهد المتغير لصناعة السينما: ظهور المايكرو دراما والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة عمرو فورة وشريف إسكندر، وتديرها إلهام وجدي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

حلقة نقاشية حول الواقع الافتراضي العربي بفندق سوفيتيل

يستضيف فندق سوفيتيل بقاعة النيل، من الساعة 4 حتى 5:30 مساءً، حلقة نقاشية بعنوان «الواقع الافتراضي العربي الممتد: الإنتاج والأدوات والتكلفة»، بمشاركة عدلي توما وآن ليتاردي وكريم التوكابري وماكس أوليفر بورج، وتديرها نورا كحيل، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» بمهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بمشاركة 10 من كبرى دور النشر المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الناشرين وصناع السينما، وتحويل الأعمال الأدبية المصرية والعربية إلى أفلام ومسلسلات، ضمن برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما».

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشارك في سوق مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفندق سوفيتيل كايرو داون تاون النيل، من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساءً، عبر جناح رقم 12، للتعريف بالمهرجان واستقبال المقترحات وتقديم أكواد إعفاء من رسوم التقديم للدورة المقبلة.

ورشة «المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي» بأكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون ورشة «المهارات الرقمية الأساسية واستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل»، تحت إشراف رئيس الأكاديمية الدكتورة نبيلة حسن، وتتضمن التعريف بالتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأساسيات نظام Windows والأمن السيبراني، واستخدام الإنترنت وأدوات البحث وإدارة المعلومات، بمشاركة عدد من المتخصصين.

انطلاق مؤتمر «تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمر «تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي»، بمشاركة نحو 250 من المثقفين والإعلاميين وعلماء الدين، ويتضمن جلسة افتتاحية بعنوان «تجديد الفكر: آفاق وتحديات»، بمشاركة مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية ورئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ الإسكندرية.

محاضرة «الحدود النفسية» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 عصرًا، محاضرة «الحدود النفسية» بقاعة الأوديتوريوم، يقدمها الدكتور نبيل علي نصر، أخصائي الطب النفسي، حول وضع الحدود النفسية والتخلص من الشعور بالذنب عند الرفض، ضمن برنامج «العافية النفسية 2026» تحت شعار «أيام تملؤها العافية»، والدخول بالحجز المسبق.

محاضرة عن حضور الحيوانات في الأدب العربي بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، في الواحدة ظهرًا، محاضرة عن حضور الحيوانات في الأدب العربي، تلقيها الدكتورة وين تشين أو يانج، أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن بجامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن.

محاضرة «كيفية تطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة» بالمنيا

تنظم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيا، الساعة 10 صباحًا، محاضرة بعنوان «كيفية تطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة»، تقدمها هبة عبد الغني.

محاضرة «الأسرة والطفل في مواجهة التقدم الرقمي» بالإسكندرية

تستضيف مدرسة العجمي النموذجية بالإسكندرية، الساعة 11 صباحًا، محاضرة بعنوان «الأسرة والطفل في مواجهة التقدم الرقمي»، تقدمها داليا سالم.

محاضرة لدعم دمج ذوي القدرات الخاصة بالمنوفية

ينظم قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، الساعة 11 صباحًا، محاضرة بعنوان «كيف ندعم وندمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع»، يقدمها وليد طايل.

محاضرة «تعزيز قيم التسامح في المجتمع» بكفر الشيخ

يستضيف بيت ثقافة الحامول بكفر الشيخ، الساعة 11 صباحًا، محاضرة بعنوان «تعزيز قيم التسامح في المجتمع»، يقدمها الدكتور السيد حسين عثمان.

محاضرة عن دور المرأة في دعم الهوية الوطنية بالغربية

تنظم مكتبة مجلس مدينة المحلة الكبرى بالغربية، الساعة 11 صباحًا، محاضرة بعنوان «المرأة ودعم الهوية الوطنية ودورها في حفظ التراث واللغة»، يقدمها الصحفي محمد عبد المنعم.

لقاء عن طه حسين بقصر ثقافة الشاطبي

ينظم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، الساعة 6 مساءً، لقاء بعنوان «طه حسين من تجربة الحياة إلى جماليات السرد»، يقدمه الكاتب علاء أحمد.

ملتقى «همم للقمم» بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

تتواصل بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي فعاليات الدورة الثانية من ملتقى «همم للقمم»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم الأطفال من ذوي الهمم، ويتضمن ورشًا فنية وثقافية وحرفية وعروضًا فنية لتنمية المواهب وتعزيز الدمج المجتمعي.

معرض الكتاب بجامعة مدينة السادات

تتواصل بجامعة مدينة السادات بالمنوفية فعاليات الدورة التاسعة من معرض الكتاب، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة من إصداراتها الأدبية والفكرية والفنية.

صالون القاهرة الـ62 بقصر الفنون

تتواصل بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ62 من «صالون القاهرة»، تحت شعار «تاركًا أثرًا»، بمشاركة أكثر من 140 نحاتًا من مختلف الأجيال، في دورة مخصصة بالكامل لفن النحت.

عرض فيلم «Vertigo» بقصر السينما

يعرض قصر السينما، من الساعة 8 إلى 10 مساءً، فيلم «Vertigo»، ضمن فعاليات نادي الفيلم الكلاسيكي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

انطلاق ماستر كلاس مهرجان آفاق مسرحية

يطلق مهرجان آفاق مسرحية دورته الثانية عشرة من سلسلة «الماستر كلاس» المجانية بمركز آفاق للفنون، في السابعة مساءً، بمحاضرة للمخرج أشرف عزب بعنوان «المخرج المسرحي من الرؤية للتنفيذ»، والدعوة عامة.

عرض «من أول السطر» بمهرجان الرواد المسرحي

يستضيف مسرح الرواد برمسيس، الساعة 6 مساءً، عرض «من أول السطر» لفرقة بروباجندا، تأليف وإخراج أشرف أيمن، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان الرواد المسرحي.

مسرحية «ولادنا في لندن» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، في السابعة مساءً، عرض «ولادنا في لندن»، المستوحى من كوميديا الكاتب علي سالم، بمعالجة درامية لأدهم سيد، وإخراج دينا أمين.

مسرحية «ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، في الثامنة مساءً، عرض «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب، إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

مسرحية «سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساءً، عرض «سجن اختياري»، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

مسرحية «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر على مسرح الغد، في الثامنة مساءً، عرض «أداجيو.. اللحن الأخير»، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، بطولة رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي، ونخبة من الفنانين.

معرض «الخزف المفاهيمي» بقاعة الباب

تستضيف قاعة الباب بساحة دار الأوبرا معرض «الخزف المفاهيمي.. من الشكل إلى الفكرة»، بمشاركة 11 فنانة وخزافة، يقدمن تجارب معاصرة تجمع بين الخزف والفلسفة والقضايا الإنسانية.

معرض «الأبد هو الآن» بأهرامات الجيزة

تستضيف منطقة أهرامات الجيزة النسخة السادسة من المعرض الدولي «الأبد هو الآن»، بمشاركة فنانات من عدة دول، ويضم أعمالًا تركيبية تستكشف الذاكرة الثقافية والاستمرارية وعلاقة الفن بالمكان.

معرض «تشابهات خفية» لبسام الزغبي بوسط البلد

تستضيف مساحة «أكسس آرت سبيس» بشارع النبراوي بوسط البلد، من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً، معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي، ويستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة.

معرض «رؤى مصرية شابة» بجاليري سويلم

يستضيف جاليري سويلم، من الساعة 3 عصرًا حتى 9 مساءً، معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانًا وفنانة من الجيل الجديد، يقدمون تجارب وأساليب تشكيلية متنوعة.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً، فعاليات «هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026»، بمشاركة فرق تطور حلولًا بالذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26».

معرض «عبور العتبات» بالجامعة الأمريكية

يستضيف جاليري الشارقة بالجامعة الأمريكية معرض «عبور العتبات»، ويضم أعمال المشاركين في برنامج الفنون البصرية بالجامعة، مستعرضًا تنوع التجارب وأساليب التعبير الفني.

ختام معرض «إحياء.. سحر التراث» بجاليري وهبة العطار

يختتم جاليري وهبة العطار بالزمالك معرض «إحياء.. سحر التراث»، الذي تنظمه ALBA Gallery، ويضم أعمالًا تعكس الفن والتراث العربي، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً، والدخول بدعوة عامة.