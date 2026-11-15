أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات الأهلي في الكونفيدرالية

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للنادي الأهلي بمواعيد مبارياته القادمة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«كاف يخطر الأهلي بموعد مبارتي بريميرو دي أوجستو وإسكو دي كارا في الكونفيدرالية يومي 29 نوفمبر و6 ديسمبر».

حيث تلقى النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي وإسكو دي كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقر كاف على إقامة مباراة الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما في الجولة الثانية، يحل الأهلي ضيفًا على فريق إسكو دي كارا التوجولي، يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل، على ملعب كيغيه بالعاصمة التوجولية لومي، على أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة