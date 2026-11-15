زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

أعرب زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن أمنيته في أن يتنازل محمد صلاح عن تنفيذ ركلة الجزاء لصالح حمزة عبد الكريم، خلال إحدى مباريات المنتخب، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس الدور القيادي لقائد الفريق داخل الملعب.

وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى تسجيل الأهداف واكتساب المزيد من الثقة، مشيرًا إلى أن منح اللاعب الشاب فرصة تنفيذ ركلة الجزاء كان سيمثل دعمًا معنويًا كبيرًا له، ويساعده على تطوير مستواه وتعزيز حضوره مع المنتخب الوطني.