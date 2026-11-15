موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية .. والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المُرتقبة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، في لقاء قوي ينتظره الجمهور، رغم ضمان المنتخبين التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويستضيف ملعب «ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد مباراة إسبانيا وإنجلترا، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة، حيث يسعى كل منتخب إلى إنهاء هذا الدور بأفضل نتيجة ممكنة، وتأكيد تفوقه قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.

موقف إسبانيا وإنجلترا في المجموعة الثالثة

يدخل منتخب إسبانيا المواجهة متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة، ليؤكد قوته ومنافسته على لقب النسخة الحالية من البطولة.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال دور المجموعات، ليحجز مقعده رسميًا في الدور ربع النهائي برفقة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب إسبانيا قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب التشيك بهدفين دون مقابل، بينما نجح المنتخب الإنجليزي في تخطي عقبة كرواتيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليواصل الفريقان نتائجهما الإيجابية قبل المواجهة المرتقبة.

نتيجة مباراة الذهاب بين إسبانيا وإنجلترا

سبق أن التقى المنتخبان في الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة الإنجليزية لندن، ونجح المنتخب الإسباني في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى دقائقها الأخيرة.

ويطمح المنتخب الإنجليزي إلى رد اعتباره وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، بينما يسعى المنتخب الإسباني إلى تكرار تفوقه وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم

تنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1