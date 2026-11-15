خليل الحيّة يبعث رسائل إلى الدول العربية والإسلامية لإنقاذ غزة ن كارثة إنسانية

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحيّة، رسائل إلى الدول العربية والإسلامية، يدعو فيها إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأهاب الحيّة بالدول، في ظل استمرار الحصار وسياسات التجويع، والحرمان من المأوى والخدمات الأساسية، وتفاقم معاناة السكان مع حلول فصل الشتاء.

وأطلع الحيّة الدول العربية والإسلامية وفق تصريح صحفي على الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، مؤكداً أن ما تشهده غزة لم يعد مجرد أزمة إغاثية طارئة أو تداعيات طبيعية للحرب، بل واقع مركب تتداخل فيه سياسات التجويع والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، والتقييد المتعمد لدخول المساعدات والمواد اللازمة للتعافي.

وشدّد رئيس الحركة على ضرورة العمل لإلزام الاحتلال بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل من القطاع، والتنفيذ الفوري للبروتوكول الإنساني الموقع في شرم الشيخ، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع ومباشرة مهامها، وضمان وصول المؤسسات الأممية والإنسانية إلى جميع مناطق القطاع دون عوائق.

ودعا إلى إطلاق حملة دولية طارئة لمواجهة تداعيات الشتاء، وتوفير مستلزمات الإيواء والتدفئة والوقود، وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتأهيل المرافق المتضررة، وتوفير مراكز إيواء آمنة وكريمة للنازحين، إلى جانب حشد التمويل الدولي اللازم للاستجابة الإنسانية، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وضمان إدخال مواد البناء والمعدات والآليات اللازمة.

وأهاب رئيس الحركة بالدول المعنية التحرك العاجل لحشد التأييد لمشروع قرار يُلزم الاحتلال بتنفيذ التزاماته الإنسانية، والعمل على عقد جلسة طارئة وعلنية لمجلس الأمن للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان رئيس الحركة قد أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين في الدول الوسيطة، من أجل التحرك العاجل لتأمين الإغاثة وإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة.