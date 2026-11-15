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بدأت بالاعتداء العسكري .. متحدث الخارجية الإيرانية: واشنطن لا تستطيع التنصل من مسئوليتها عن العدوان على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدأت بالاعتداء العسكري .. متحدث الخارجية الإيرانية: واشنطن لا تستطيع التنصل من مسئوليتها عن العدوان على إيران

إسماعيل بقائي
إسماعيل بقائي
محمد على

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، واشنطن بشن هجومين على إيران خلال أقل من 9 أشهر، بالتزامن مع مفاوضات دبلوماسية.

وأشار، في بيان على "إكس"، إلى اغتيالها المرشد الأعلى ومسؤولين إيرانيين، وسقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال، وتدمير بنى تحتية حيوية.

وشدد على أن واشنطن لا تستطيع التنصل من مسؤولية شن الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، معتبرا أنها تتحمل مسؤولية العداء التاريخي والبدء بالعدوان العسكري.


الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز


أعلنت القوات البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في ناقلتي نفط وصفتا بأنهما "مخالفتين"، جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامهما بألغام.

وسبق وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، وقوع انفجارات في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز، واصطدام ناقلة أخرى بلغم بحري شرقي المضيق.


وفى سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع 163 حادثا بحريا منذ اندلاع الصراع بين أمريكا وإيران، وتلقيها 173 تحذيرا بخصوص حوادث بحرية منذ بداية العام، وأوضحت أن هناك 139 سفينة غادرت مضيق هرمز و169 سفينة دخلت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية.

وحذر الحرس الثورى الإيرانى السفن من عبور ما وصفتها بالمسارات المخالفة دون التنسيق مع السلطات الإيرانية، مؤكدا أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة بلاده، مشددا على جاهزية قواتهم للرد على أي اعتداء يستهدف الأراضي الإيرانية، و أن نطاق الرد سيتجاوز الحدود الجغرافية السابقة.

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