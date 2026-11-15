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«مش ضده» .. خالد طلعت: فخور بصحة وجهة نظري بشأن عدد أهداف محمد صلاح الدولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«مش ضده» .. خالد طلعت: فخور بصحة وجهة نظري بشأن عدد أهداف محمد صلاح الدولية

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف خالد طلعت، الناقد الرياضي، كواليس مخاطبته الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن احتساب أهداف محمد صلاح الدولية، وما ترتب على ذلك من إلغاء هدفيه في مباراة سوازيلاند، ليصبح رصيده 68 هدفًا، خلف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والهداف التاريخي للفراعنة برصيد 69 هدفًا.
 

وقال خالد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا مش ضد محمد صلاح، الاتنين لاعبين مصريين، محمد صلاح وحسام حسن، والمنافسة بينهما على من الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ مصر، ومن يستحق اللقب يأخذه».
وأضاف: «الأهداف تُحسب من خلال المباريات الدولية، حسام حسن سجل 76 هدفًا مع منتخب مصر، منها 69 هدفًا دوليًا و7 أهداف في مباريات غير ودية».
وتابع: «محمد صلاح بالهدفين اللذين سجلهما وصل إلى 70 هدفًا، لكن هناك هدفين لم يُحتسبا في مباراة سوازيلاند».
وأوضح: «في 2013، كانت هناك مباراة جمعت مصر وسوازيلاند، وسجل صلاح هدفين، وانتهت بفوز مصر بعشرة أهداف، لكن لكي تُحتسب المباراة دوليًا، كان يجب ألا يزيد عدد التبديلات على 6، إلا أن برادلي أجرى 11 تبديلًا في هذه المباراة، ولذلك لم تُحتسب دوليًا، ولم يُحتسب الهدفان لمحمد صلاح».
وأشار إلى أنه بعد مباراة نيوزيلندا في كأس العالم، صدر تقرير يفيد بأن صلاح سجل 68 هدفًا، موضحًا: «أرسلت إلى فيفا بريدًا إلكترونيًا أوضحت فيه أن هناك هدفين سجلهما صلاح لا يجب احتسابهما، حتى نعطي كل ذي حق حقه».
وأكد: «اتحاد الكرة وحسام حسن لسه ماشيين، لذا ممكن يكون الاتحاد ضد حسام حسن شوية».
وأوضح أن الفكرة جاءت لسببين، قائلًا: «صلاح وحسام مصريان، ويجب أن ننصف صاحب الحق. حتى الآن، ما زال حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا، بينما يملك محمد صلاح 68 هدفًا، والأرقام التي سجلتها صحيحة».
وواصل: «لو لم أتحدث، لما كان فيفا غيّر الإحصائية، وكان الجميع احتفل، لكن هذا كان سيُعد إهدارًا لحق صاحب الحق، وهو حسام حسن».
وشدد: «محمد صلاح سيحطم رقم حسام حسن، لا مفر من ذلك، فما زال أمامه سنوات من اللعب في الملاعب».
وتطرق خالد طلعت إلى الحديث عن الأسباب التي دفعته لمخاطبة فيفا لإلغاء هدفي صلاح، قائلًا: «لو واحد أخذ حق مش حقه؟ خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية، حسام حسن يمر بظروف نفسية صعبة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر، ولا بد من الوقوف بجانبه، وفي النهاية، عاجلًا أو آجلًا، محمد صلاح سيحصل على اللقب وسنحتفل به».
وأكمل: «محمد صلاح نجم كبير ومشرف لمصر في كل العالم، وأتمنى أن يكون أولادي مثله. خاطبت فيفا من خلال البريد الإلكتروني، وأبلغتهم بأن هناك هدفين لمحمد صلاح ليسا في مباراة دولية، وقد يكون التغيير تم دون الرجوع إلى البريد الذي أرسلته».
وتابع: «أنا الوحيد في العالم كله الذي قال إن محمد صلاح لديه 68 هدفًا، في الوقت الذي قال فيه فابريزيو رومانو إن صلاح سجل 70 هدفًا، وجاءت وجهة نظري صحيحة، وهذا يدعو للفخر. كل واحد يأخذ حقه، عندنا كام حسام حسن في تاريخنا؟ الاثنان نجمان، وحسام حسن لا يقل نجومية عن محمد صلاح، ومش ناقص يتاخد منه لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في هذا التوقيت».
وأوضح: «علاقتي بحسام حسن جيدة، لكنها ليست قوية، ولا يقف أي شخص وراء هذا الموضوع. وموقع اتحاد الكرة صحح المعلومة بعد المباراة، وقال إن صلاح لديه 68 هدفًا، لكن بعد احتفال صلاح بلقب الـ70 هدفًا، عدّل اتحاد الكرة كلامه مرة أخرى».
واختتم: «دورنا كمتابعين لكرة القدم أن نصوب الخطأ، ولو هناك ظلم، يجب أن نرفعه عن هذا الشخص، حسام حسن مظلوم من غير ما يشتكي».
 

محمد صلاح حسام حسن اخبار الرياضة منتخب مصر

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