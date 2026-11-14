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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يفجر مفاجآت عن رحيل حسام حسن.. ويكشف دور محمد صلاح في الأزمة

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
حسن العمدة

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، موضحًا أن ظروفًا شخصية مر بها المدير الفني خلال الفترة الماضية أثرت بشكل واضح على عمله وعلاقته باللاعبين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا، والذي قاد الفراعنة في مواجهة مالاوي الأخيرة، التي انتهت بفوز المنتخب بخمسة أهداف دون رد.

وقال ميدو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، إن حسام حسن تعرض لمشكلات شخصية تسببت في وضعه تحت ضغوط كبيرة، وانعكست على تصرفاته وردود أفعاله، وهو ما أثر على مستقبل المنتخب الوطني.

وأضاف أن الأزمات الشخصية للمدير الفني امتد تأثيرها إلى علاقته باللاعبين ووسائل الإعلام، قبل أن تنعكس أيضًا على الجوانب الفنية والإدارية داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بوضوح خلال المعسكر الأخير.

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن أي شخص قد يتعرض لظروف شخصية صعبة تؤثر على حياته المهنية، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بمنصب بحجم المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه كان من الضروري التدخل بعدما بدأت تلك الظروف تنعكس على أداء العمل داخل المنتخب.

 

ميدو يوضح دور محمد صلاح في أزمة حسام حسن

وتطرق ميدو إلى الجدل المثار بشأن دور محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في رحيل حسام حسن، مؤكدًا أن نجم ليفربول لم يتدخل في قرار الإقالة، واقتصر دوره على نقل حالة الاستياء التي شعر بها اللاعبون إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بسبب طريقة تعامل المدير الفني معهم خلال المعسكر الأخير.

وشدد ميدو على أن تصرف صلاح كان طبيعيًا في ظل مسؤوليته باعتباره قائدًا للمنتخب الوطني، ومن حقه التعبير عن مشاعر زملائه ونقل وجهة نظرهم إلى مسئولي اتحاد الكرة.

 

ميدو: رحيل حسام حسن لا يقلل من إنجازاته مع المنتخب

وأكد ميدو أن قرار رحيل حسام حسن جاء في توقيت مناسب، بعدما ظهرت تأثيرات الظروف التي يمر بها المدير الفني على منظومة العمل داخل المنتخب، مشددًا في الوقت نفسه على أن القرار لا يقلل من الإنجازات التي حققها خلال فترة قيادته للفراعنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة حسام حسن على العودة مجددًا لتدريب منتخب مصر مستقبلًا، موضحًا أنه يتمنى له تجاوز ظروفه الشخصية واستعادة التوازن النفسي، حتى يتمكن من خوض تجربة جديدة مع المنتخب في ظروف أفضل.

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