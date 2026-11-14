بإجمالي 107 مشروعات وقوائم انتظار تتجاوز 150 طلبًا.. رئيس الوزراء يشيد بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

-رئيس الوزراء:

-المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج المشروعات التي ننفذها

-المناطق الاستثمارية تستهدف في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

-المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم أكثر من 107 مشروعات صناعية

-تتجاوز قوائم الانتظار 150 مشروعًا

-زيادة نسب المكون المحلي في عدد من المنتجات لتتجاوز 50%

-المشروعات وفرت ما يتراوح بين 700 و800 فرصة عمل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، تعد من أفضل نماذج المشروعات التي تنفذها الدولة، والتي تقوم فكرتها على تخصيص مناطق محددة لإقامة المشروعات الصناعية في مواقع متميزة على محاور الطرق الرئيسية، وفي قلب المحافظات، ولا سيما محافظات الدلتا التي تفتقر إلى الأراضي الصناعية.

وأوضح أن الدولة تستهدف بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة التوسع في إقامة هذا النوع من المناطق الاستثمارية، بما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح المزيد من الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جاء ذلك خلال التصريحات التى أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته الميدانية اليوم، السبت، بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، التي رافقه خلالها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ضيافة طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبمشاركة عدد من المسئولين.

وفي تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة بالزيارة الحالية بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أنها كانت إيجابية للغاية وتبعث على الأمل والسعادة بما شهده من نماذج ناجحة في مختلف المواقع التي شملتها الجولة.

وقال مدبولي إن هذه المناطق الاستثمارية تستهدف في الأساس الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بوجود مجلس إدارة يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات والتراخيص، بما يتيح سرعة تنفيذ المشروعات وبدء عمليات الإنتاج.

وأضاف أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم حاليًا أكثر من 107 مشروعات صناعية، فيما تتجاوز قوائم الانتظار 150 مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال على إقامة المشروعات الصناعية بهذه المناطق.

وأكد أن النماذج التي شاهدها خلال الجولة تعكس قصص نجاح وكفاح لشباب مصري امتلك الرؤية والإرادة لإقامة مشروعات صناعية، موضحًا أن بعض هذه المشروعات بدأ بصورة بسيطة وبرؤوس أموال لم تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، بينما أصبحت اليوم تتعامل بمئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذه المشروعات بدأت بتشغيل أعداد محدودة من العاملين، وأصبحت توفر اليوم فرص عمل لما يتراوح بين 700 و800، وألف شاب مصري في بعض المشروعات، وهو ما يعكس قدرتها على النمو والتوسع وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الأهمية لا تقتصر على حجم المشروعات أو أعداد العاملين بها، وإنما تمتد إلى طبيعة المنتجات التي تقدمها، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المنتجات كانت الدولة تعتمد على استيرادها من الخارج، وحتى المنتجات التي كانت تُصنع محليًا، كانت نسب المكون المحلي فيها متواضعة، لكن الإصرار الذي أبداه أصحاب هذه المشروعات أسهم في تصنيع منتجات لم تكن تُنتج في مصر من قبل، فضلًا عن زيادة نسب المكون المحلي في عدد من المنتجات لتتجاوز 50%، بعدما كانت لا تتعدى 20% في بعض الحالات.

وأشاد رئيس الوزراء بنماذج الكفاح التي التقى بها من الشباب والعاملين داخل المشروعات، ومن بينهم شباب من القرى البسيطة المحيطة بالمنطقة الاستثمارية، وسيدات مصريات يتحملن مسئولية أسرهن، فضلًا عن شباب يواصلون دراستهم الجامعية بالتوازي مع العمل لتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم، مؤكدا أن هذه النماذج تدعو إلى الفخر والسعادة، وتعكس ما يمتلكه الشباب المصري من قدرات وإمكانات تؤهله للنجاح في مختلف المجالات الصناعية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيهه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على مضاعفة عدد المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود خطة واضحة لتنفيذ عدد من هذه المناطق خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى مصر 2026، بالتوسع في إقامة المناطق الاستثمارية.

وذكر أن المشروعات التي تفقدها بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر شملت أنشطة صناعية متنوعة، من بينها صناعة المنتجات والمستلزمات الكهربائية، ومواد التشييد والبناء، والمنظفات، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، وغيرها من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المصري، لافتا إلى أن من أهم مزايا هذه المناطق توافر المواقع المجهزة والمرفقة، وإقامة المصانع بها، وإمكانية استخراج التراخيص والموافقات اللازمة من مكان واحد، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.

وأضاف أنه في ضوء المناقشات التي أجراها مع أصحاب المشروعات والمستثمرين خلال الجولة، وعدهم بإقامة امتداد جديد للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية، وتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بالمنطقة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي - في حديثه - إلى زيارته لمركز التبرع بالبلازما بمدينة المنصورة، معربًا عن خالص شكره وتقديره واحترامه للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره صاحب فكرة هذا المشروع الذي يستهدف امتلاك مصر القدرة على تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأوضح رئيس الوزراء أن البلازما تُستخلص من الدم، وتُستخدم في تصنيع أدوية متقدمة للغاية تدخل في علاج العديد من الحالات المرضية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بأعلى المواصفات الصحية للمتبرعين، بما يضمن جودة البلازما المستخلصة واستخدامها في صناعة هذه الأدوية.

وأشار إلى أن هذا المجال كان مقتصرًا على عدد محدود من الدول التي تحتكر التكنولوجيا والمعرفة المرتبطة به، مؤكدًا أن إصرار رئيس الجمهورية على امتلاك مصر هذه القدرة كان وراء التوسع في إنشاء مراكز تجميع البلازما، إلى جانب إقامة مصنع على أعلى مستوى لإنتاج مشتقاتها، وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأطباء يدركون تمامًا الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، خاصة أن مصر كانت تعتمد في السابق على استيراد هذه الأدوية ومشتقات البلازما من الخارج، بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مشددًا على أن توطين هذه الصناعة في مصر يمثل نقلة كبيرة للغاية في هذا المجال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى تفقده أحد مشروعات التطوير العمراني ضمن مبادرة "تطوير عواصم المحافظات".

ولفت إلى أن المشروع الذي زاره يقع في قلب مدينة المنصورة، ويستهدف توفير وحدات سكنية متميزة لأهالي المدينة، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، وتطرحها الدولة بأسعار مناسبة للأسر، من خلال نظم تقسيط وسداد تتلاءم مع إمكاناتها.

ونوه إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع تم بيعها بالكامل، وأن السكان بدأوا في الانتقال إليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه التقى خلال الجولة عددًا من أهالي المنصورة المقيمين بالمشروع، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه النوعية من المشروعات، ووجهوا الشكر على تنفيذها.

وذكر أن السكان طلبوا توفير بعض الخدمات الإضافية بجوار المشروع، لاستكمال الصورة العمرانية والخدمية المتكاملة له، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من المشروعات يتكرر في عواصم محافظات مصر، وأن الدولة ستواصل تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على زيادة المسطحات الخضراء والاستفادة من المناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أنه تفقد خلال جولته حديقة كوكب الشرق «السيدة أم كلثوم» بمدينة المنصورة.

وقال إن محافظ الدقهلية استعرض خلال الزيارة عددًا من الحدائق التي جرى تنفيذها على مستوى المدينة والمحافظة، وإنه وجه بزيادة هذه المساحات الخضراء، والعمل على التوسع فيها قدر الإمكان، بحيث تصبح ذات مسطحات أكبر.

ولفت رئيس الوزراء إلى إدراكه طبيعة التحديات المرتبطة بمحدودية الأراضي المتاحة في مدن الدلتا، إلا أنه شدد على ضرورة الاستفادة من أي مساحات غير مستغلة، وتحويلها إلى مسطحات خضراء، بما يسهم في زيادة المساحات المفتوحة داخل المدن والمحافظات.

وفي تصريحاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جولته بمحافظة الدقهلية شملت تفقد عدد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، موضحًا أن التوسع في إقامة هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة وجود معارض دائمة بمختلف المحافظات، تتولى إدارتها المحافظات بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن توفير مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وتنافسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه وجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار عمل هذه المعارض والمنافذ بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن لقاءاته بالمواطنين خلال الجولة عكست سعادتهم بهذه المبادرة، ومطالبتهم باستمرارها، لما توفره من سلع بأسعار مناسبة.

وأوضح مدبولي أنه أكد للمحافظ أهمية استمرار تشغيل هذه المنافذ بصورة دائمة، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين طوال العام، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه النوعية من المعارض بمختلف المحافظات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن زيارته لجامعة المنصورة، التي اختتم بها جولته بمحافظة الدقهلية، واصفًا الجامعة بأنها صرح عالمي بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدًا أن المصريين يدركون مكانتها المتميزة وفق مختلف المقاييس، سواء من الناحية التعليمية أو من حيث الخدمات التي تقدمها للمجتمع المصري.

وأوضح مدبولي أن زيارته للجامعة شملت كلية الطب العريقة، التي تعد واحدة من أفضل كليات الطب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بما تقدمه من خدمات طبية متخصصة، مشيرا إلى أنه يقف أمام مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أحد الرواد المصريين في هذا المجال، والذي استعرض خلال الجولة حجم العمليات الجراحية التي أجريت لزراعة الكبد داخل المركز، وكذلك في المستشفيات التابعة لجامعة المنصورة.

وأكد أن الدولة تقدم هذه النوعية من التدخلات الجراحية الدقيقة لجميع المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن خدمات المركز لا تقتصر على أبناء محافظة الدقهلية، وإنما تمتد إلى مختلف محافظات الدلتا وعدد من المحافظات الأخرى، حيث يتوافد المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية لإجراء هذه العمليات الجراحية المتقدمة.

وشدد على أن هذه الخدمات الطبية، التي تصل تكلفتها إلى ملايين الجنيهات، تقدمها الدولة للمواطنين دون مقابل تقريبًا، وتتحمل الدولة تكلفتها، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية والتوسع في إتاحتها للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال إن الدولة تستهدف مواصلة تطوير هذه النوعية من الخدمات الطبية المتخصصة، والتوسع في إنشاء المراكز التي تقدمها على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لافتا في ضوء ذلك إلى أنه استعرض مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة التوسع في المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنصورة خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أنه جرى بحث التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ هذه التوسعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه وجه بتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لهذه المشروعات بصورة فورية ودون أي تردد، على أن يتم إدراج المخصصات المطلوبة ضمن الموازنة على مدار العامين المقبلين، بما يضمن الانتهاء من جميع مشروعات المستشفيات الجامعية القائمة، ومستشفى الطوارئ، ومختلف أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وأوضح أن هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من إدراك الدولة للدور المهم الذي تؤديه جامعة المنصورة ومستشفياتها في خدمة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وليس فقط محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملفي التعليم والصحة على رأس أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تجمع بين هذين الملفين المهمين، من خلال دورها التعليمي في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية، ودورها الصحي في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، سواء من أبناء محافظة الدقهلية أو محافظات الدلتا أو مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين بكلية الطب بجامعة المنصورة، مشيدًا بما لمسه خلال الجولة من جهود كبيرة تبذل لتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد عددًا من المنشآت الطبية، واستمع إلى عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج، مؤكدًا أن ما شاهده داخل مركز زراعة الكبد يمثل نموذجًا مشرفًا لما وصلت إليه الخدمات الطبية المتخصصة في مصر، ويعكس الجهود الكبيرة التي تبذل للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لهذه الجهود، وستواصل مساندة جامعة المنصورة ومستشفياتها، مشيرًا إلى التزام الحكومة باستكمال جميع المشروعات التي تم عرضها عليه خلال الجولة على مدار العامين المقبلين. واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين.