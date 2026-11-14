وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بواحة سيوة

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حالة المنظومة المائية بواحة سيوة في محافظة مطروح.

وزار وزير الري، يرافقه محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم السبت، القناة الناقلة لمياه الصرف الزراعي من بحيرة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، كما تفقد محطة رفع الغزالات التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرا.

والتقى سويلم بعدد من مشايخ سيوة، وأمين روابط مستخدمي المياه بمركز سيوة، وعدد من أهالي سيوة، حيث استمع لطلبات ومقترحات المشايخ والأهالي حول سٌبل مواصلة أعمال التطوير بالواحة، والحفاظ على ما تحقق من نجاح في استعادة التوازن البيئي بالواحة حتى الآن.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من جامعة القاهرة والجهات المعنية والأهالي لمناقشة جميع المقترحات، وبحث موقف المساحات الزراعية الجديدة بالواحة وكميات مياه الصرف الزراعي الناتجة عنها.

كما وجه سويلم بحصر زراعات الغمر في واحة سيوة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشجيع المزارعين بالواحة على التحول للرى الحديث من خلال مبادرات بقروض ميسرة دون فوائد، بالإضافة إلى العمل على تعزيز روابط مستخدمي المياه التي تم تشكيلها في واحة سيوة لإحكام وضبط منظومة الري والصرف، ومواصلة تطبيق مناوبات الري بين الآبار المختلفة، لترشيد استخدام المياه وضمان حصول جميع المنتفعين على حصصهم من المياه، بالإضافة إلى إعداد خطة زمنية لتنظيم أعمال الري والصرف خلال فترة السدة الشتوية القادمة.

كما وجه بإغلاق بئرين جوفيين مخالفين يسحبان بشكل جائر من الخزان الجوفي السطحي بالواحة.

وطلب وزير الري من أجهزة الوزارة المعنية باستمرار متابعة جميع الإجراءات والأعمال الجاري تنفيذها بالواحة، والاستمرار في قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمتري في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتي تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أي آبار مخالفة جديدة.

وقال سويلم إن أعمال التطوير الحالية تتم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بواحة سيوة وحسم أي تحديات تواجه المنظومة المائية بها، ويتم تنفيذ هذه الأعمال بالتكامل بين كل من وزارة الري والجهات المعنية، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة.

وأضاف أن أعمال التطوير تُمكن من استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى استقرار منسوب مياه بحيرة سيوة والذي يعد مؤشرا على تحسن حالة المنظومة المائية بالواحة.

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.7 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لخمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبحيرة سيوة ونقلها إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.7 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

كما تم الانتهاء من حفر 12 بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم 4 جسور حول بحيرة سيوة بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلباً على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.