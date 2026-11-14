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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين

الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني
الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني
محمود زيدان

أكد الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن استهداف المنشآت الطبية والمستشفيات في قطاع غزة يأتي في إطار محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المرافق الصحية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية، رغم الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضاف صافي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن 39 مستشفى تعرضت للاستهداف في قطاع غزة، ولم يتبقَ سوى ما بين 5 و7 مستشفيات تعمل بصعوبة، معتبرًا أن هذه الممارسات تستهدف الضغط على السكان ودفعهم نحو التهجير، بالتزامن مع السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية في القطاع.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخططات تتعلق بالسيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة وإقامة المستوطنات، لافتًا إلى أن استهداف المستشفيات والخيام، وعرقلة دخول المساعدات، تمثل أدوات للضغط على السكان وتضييق فرص بقائهم في أراضيهم.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025، الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، فضلًا عن تعطيل دخول لجنة التكنوقراط المعنية بحماية المدنيين وبدء جهود إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالتحرك الدبلوماسي المصري والعربي والإسلامي، دعا «صافي» الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك أدوات التأثير على القرار الإسرائيلي، وأن البيانات والمواقف الدولية لن تحقق نتائج دون ترجمتها إلى إجراءات عملية.

وطالب بفرض ضغوط اقتصادية وتجارية، تشمل وقف تصدير السلاح ومنع التبادل التجاري والصناعي والتكنولوجي مع إسرائيل، معتبرًا أن هذه الخطوات قد تسهم في تغيير السلوك الإسرائيلي وإلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، ووقف الانتهاكات وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني غزة المساعدات الإنسانية

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