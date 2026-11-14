شلل الطيران الأمريكي.. إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومين بسبب عطل الاتصالات

تسببت أزمة أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية في الولايات المتحدة في إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة طيران أمس واليوم (الجمعة والسبت)؛ بعد تعليق الحركة الجوية لساعات بسبب عطل في الاتصالات، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة السفر داخل البلاد.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، السبت، بأن آلاف الرحلات لم تتمكن من استئناف جداولها المعتادة، في أعقاب التوقف الذي أثر على حركة الطيران، وكشف حجم التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي الأمريكي.

وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة يوم الجمعة، من بينها نحو 9 آلاف رحلة تجارية و3 آلاف رحلة خاصة.

وأضاف بيدفورد أن الإدارة تتوقع إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة من إجمالي 41 ألف رحلة كان من المقرر تشغيلها اليوم السبت؛ في ظل استمرار تداعيات العطل على حركة الطيران.