كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف كشفت اللغز.. الداخلية توضح تفاصيل وفاة طبيب المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن عددًا من الاستفسارات حول «ملابسات واقعة انتحار أحد الأطباء بالمنيا؛ لمروره بضائقة نفسية».

وأوضح مصدر أمني، أن المذكور لم يسبق استدعاؤه لأي من الجهات الأمنية، وأن التحريات التي أُجريت لكشف ملابسات الحادث، أشارت إلى إقدامه على الانتحار، حيث غادر المستشفى مقر عمله مرتديًا ملابس العمل، وتوجه إلى أحد المحلات التجارية لشراء قلم، ثم استقل سيارة أجرة وترجل منها بأحد الشوارع وصولًا إلى ترعة الإبراهيمية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر أن زوجة الطبيب قدمت هاتفها المحمول، الذي تضمن عدة رسائل هاتفية وجهتها إليه يوم الحادث؛ لمحاولة إثنائه عن الانتحار، كما تبين من فحص سجل هاتفه، أن آخر المكالمات التي تلقاها كانت من «إحدى المريضات وأهليتها»؛ للاستعلام عن موعد إجراء جراحة لها، وكذلك من «طبيبين زميلين له بالعمل».

وأشار إلى أنه تم تقديم نتائج التحريات وكل الأدلة المتوافرة إلى النيابة العامة في حينه؛ لتولي شؤونها.