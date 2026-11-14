لفتة أبوية.. محافظ الغربية يلتقي القارئ عبد الرحمن مهدي خلال احتفالية تخريج «المائة مجاز»

في لفتة إنسانية وأبوية، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على لقاء القارئ عبد الرحمن مهدي، والحديث معه والاطمئنان عليه، خلال احتفالية تخريج الدفعة الرابعة من مشروع «المائة مجاز» للقراءات العشر، بمشاركة قراء من 6 دول، تقديرًا لمسيرته المتميزة مع كتاب الله، وما حققه من نجاحات مشرفة في حفظ القرآن الكريم وإتقان قراءاته.

توجيهات محافظ الغربية

ويُعد عبد الرحمن مهدي نموذجًا ملهمًا في الإصرار والتميز، فقد أتم حفظ القرآن الكريم في سن التاسعة، رغم فقدانه البصر منذ ولادته، معتمدًا على قوة السمع والذاكرة، وواصل رحلته في دراسة أحكام التجويد والقراءات العشر.

ويتميز بتلاوة عذبة وصوت مميز، وأداء يجمع بين الخشوع وإتقان أحكام التجويد وجمال مخارج الحروف، بما يضفي على تلاوته أثرًا خاصًا يصل إلى قلوب المستمعين، ليؤكد أن جمال تلاوة القرآن لا يقف عند عذوبة الصوت فحسب، بل يمتد إلى إتقان كتاب الله وحسن أدائه.

تحرك تنفيذي عاجل

وكان عبد الرحمن قد حظي بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لتميزه في رحلته مع القرآن الكريم، ليظل نموذجًا مشرفًا يجسد قوة الإرادة وعظمة الارتباط بكتاب الله.