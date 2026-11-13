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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. انقلاب سيارة بطريق المحلة - طنطا ونجاة قائدها

نجاة قائد سيارة ملاكي
نجاة قائد سيارة ملاكي
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي "المحلة - طنطا " بمحافظة الغربية اليوم، نجاة قائد سيارة ملاكي من الموت المحقق عقب انقلاب سيارة ملاكي إثر السرعه الزائدة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى طنطا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انقلاب سيارة ملاكي إثر السرعة الزائدة بخط "المحلة _طنطا" بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل قائد السيارة إلى طوارىء مستشفى طنطا العام.

نقل قائد السيارة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني نجاة قائد سيارة ملاكي خط طريق طنطا المحلة

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