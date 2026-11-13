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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منافسه ساخنة في انتخابات نادي المنيا الرياضي اليوم .. صور

انتخابات نادي المنيا الرياضي
انتخابات نادي المنيا الرياضي
ايمن رياض

وسط اقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي المنيا الرياضي انطلقت عملية التصويت في الانتخابات لاختيار 10 أعضاء يمثلون المجلس في الدورة الجديدة لمدة 4 سنوات .

وبدأت العملية التصويتية تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عليان حظ فخري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنادي، وعضوية اللجان الفرعية لكلاً من المستشار خالد سيد عبدالحكيم هرماس، والمستشار سليمان محمد سالم غيضان، والمستشار ياسر عبدالحميد عبدالنعيم ،  والمستشار أحمد عزت توفيق، والمستشار مصطفى رجب طراف، المستشار الحسن كمال عبدالحليم، والمستشار أحمد محمد زكي، والمستشار شريف يحيى أحمد، و المستشار حمزة ناجي شاكر، وبمشاركة اللجنة العليا من الجهة الإدارية المختصة وتضم مندي محمد عكاشة مدير عام المديرية، والدكتور احمد عبدالحكم وكيل المديرية ، والدكتور أحمد جمعة محمد مدير الهيئات الرياضية ومشرف عام الإنتخابات.

وتجرى العملية التصويتية بالنادي داخل 9 لجان، لاستقبال 5519 ناخباً ممن لهم حق التصويت في تلك الدورة.

كما يتنافس في تلك الانتخابات 37 مرشحاً على 10 مقاعد تمثل مقعد رئيس مجلس الإدارة، ومقعد نائب الرئيس ومقعد أمين الصندوق، و5 مقاعد فوق السن، و2 مقعد تحت السن .
 

المنيا نادي المنيا الرياضي انتخابات العضوية

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