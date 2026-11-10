قصر ثقافة طنطا يدشن ندوه لاتحاد كتاب وسط الدلتا لمناقشة رواية «حين استيقظت الآلة»

شهدت قاعة المعارض بقصر ثقافة طنطا اليوم ندوة نقدية وأدبية لمناقشة رواية «حين استيقظت الآلة» للكاتب الصحفي والإعلامي محمد عوف، عضو نادي الأدب، نظمتها النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، بالتعاون مع نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا.

وذلك برعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب، وبحضور حشد كبير من المثقفين والأدباء والشعراء ورواد الحركة الثقافية.

ندوه ثقافية



وشهدت الندوة حضور المفكر والأديب الأستاذ الدكتور مجدي الحفناوي، والدكتور ياسر غياتي مدير عام إذاعة وسط الدلتا، والدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، ومصطفى منصور رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا، ونجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، إلى جانب عدد كبير من الأدباء والمثقفين والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

قصر ثقافة طنطا



وأدار الندوة الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، وشارك في مناقشة الرواية كل من الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، والأستاذ الدكتور مجدي الحفناوي، والناقد أحمد إبراهيم عيد، والناقد عبد الخالق محمد، حيث قدم المشاركون قراءات نقدية وتحليلات أدبية وفكرية لمضمون الرواية، متناولين أبعادها الدرامية والفلسفية، والقضايا التي تطرحها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة الإنسان وعلاقاته الاجتماعية.

مناقشة الرؤية الفكرية



وتناولت المناقشات الرؤية الفكرية للعمل والرسائل التي يسعى الكاتب إلى إيصالها، وما تطرحه الرواية من تساؤلات حول العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود التطور التكنولوجي، وانعكاساته على الوعي الإنساني والمجتمع، فضلًا عن قدرة الأدب على استشراف المستقبل والتفاعل مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

دعم حوار مفتوح



كما شهدت الندوة حوارًا مفتوحًا ومناقشات موسعة شارك فيها الحضور من الأدباء والمثقفين والشعراء، وطرحوا خلالها العديد من الرؤى والمداخلات النقدية حول مضمون الرواية وأفكارها وأسلوب معالجتها، وسط إشادة من الحضور بالموضوع الذي تتناوله الرواية، وبأهميتها في فتح آفاق للحوار حول مستقبل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.

التعاون الثقافي



وتأتي الندوة في إطار التعاون الثقافي بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا وقصر ثقافة طنطا، ممثلًا في نادي الأدب، وحرص الجانبين على دعم الحركة الأدبية وإثراء المشهد الثقافي، وإتاحة الفرصة لمناقشة الإبداعات الأدبية المعاصرة من خلال اللقاءات النقدية التي تجمع المبدعين والنقاد والجمهور.