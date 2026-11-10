قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشر سلام: داعش وفروعه تتصدر النشاط الإرهابي وباكستان في المقدمة
وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا
موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصر ثقافة طنطا يدشن ندوه لاتحاد كتاب وسط الدلتا لمناقشة رواية «حين استيقظت الآلة»

ندوة ثقافية بطنطا
ندوة ثقافية بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت قاعة المعارض بقصر ثقافة طنطا اليوم ندوة نقدية وأدبية لمناقشة رواية «حين استيقظت الآلة» للكاتب الصحفي والإعلامي محمد عوف، عضو نادي الأدب، نظمتها النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، بالتعاون مع نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا.

 وذلك برعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب، وبحضور حشد كبير من المثقفين والأدباء والشعراء ورواد الحركة الثقافية.

ندوه ثقافية 


وشهدت الندوة حضور المفكر والأديب الأستاذ الدكتور مجدي الحفناوي، والدكتور ياسر غياتي مدير عام إذاعة وسط الدلتا، والدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، ومصطفى منصور رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا، ونجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، إلى جانب عدد كبير من الأدباء والمثقفين والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

قصر ثقافة طنطا 


وأدار الندوة الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا، وشارك في مناقشة الرواية كل من الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، والأستاذ الدكتور مجدي الحفناوي، والناقد أحمد إبراهيم عيد، والناقد عبد الخالق محمد، حيث قدم المشاركون قراءات نقدية وتحليلات أدبية وفكرية لمضمون الرواية، متناولين أبعادها الدرامية والفلسفية، والقضايا التي تطرحها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة الإنسان وعلاقاته الاجتماعية.

مناقشة الرؤية الفكرية 


وتناولت المناقشات الرؤية الفكرية للعمل والرسائل التي يسعى الكاتب إلى إيصالها، وما تطرحه الرواية من تساؤلات حول العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود التطور التكنولوجي، وانعكاساته على الوعي الإنساني والمجتمع، فضلًا عن قدرة الأدب على استشراف المستقبل والتفاعل مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

دعم حوار مفتوح 


كما شهدت الندوة حوارًا مفتوحًا ومناقشات موسعة شارك فيها الحضور من الأدباء والمثقفين والشعراء، وطرحوا خلالها العديد من الرؤى والمداخلات النقدية حول مضمون الرواية وأفكارها وأسلوب معالجتها، وسط إشادة من الحضور بالموضوع الذي تتناوله الرواية، وبأهميتها في فتح آفاق للحوار حول مستقبل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.

التعاون الثقافي 


وتأتي الندوة في إطار التعاون الثقافي بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب وسط الدلتا وقصر ثقافة طنطا، ممثلًا في نادي الأدب، وحرص الجانبين على دعم الحركة الأدبية وإثراء المشهد الثقافي، وإتاحة الفرصة لمناقشة الإبداعات الأدبية المعاصرة من خلال اللقاءات النقدية التي تجمع المبدعين والنقاد والجمهور.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ندوة ثقافية بطنطا اتحاد كتاب وسط الدلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح للزوجة التصرف الصحيح حال رفض زوجها الذهاب للإفتاء بعد حلفه بالطلاق

دار الإفتاء

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها بسبب الخلافات؟.. أمين الإفتاء يوضح

قول صدق الله العظيم

هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة يبطلها؟

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد