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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لافيينا: القرارات التحكيمية أثرت على نتيجة مباراة طنطا

لافيينا
لافيينا
باسنتي ناجي

أكد عبدالرحمن فهمي، المدير الرياضي لنادي لافيينا، اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام طنطا، مشيرًا إلى أن النادي تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام واللجنة الرئيسية، بسبب القرارات التي يرى أنها أثرت على سير اللقاء.

نادي لافيينا

وقال عبدالرحمن فهمي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "بعد المباراة راجعنا جميع الحالات الجدلية، وتأكدنا من وجود قرارات أثرت على سير اللقاء، وعلى رأسها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد الخيال، وهو قرار نرى أنه لم يكن سليمًا".

وأضاف: "الموقف في لعبة محمد الخيال كان واضحًا من وجهة نظرنا، ونرى أن الحالة كانت تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح لافيينا".

وتابع : "أستطيع التأكيد أننا تقدمنا بالفعل بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام واللجنة الرئيسية، وذلك أمس، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة".

وتطرق عبدالرحمن فهمي إلى حالة أخرى مثيرة للجدل خلال اللقاء، قائلًا: "هناك أيضًا الكرة الثانية الجدلية، بعدما ارتقى اللاعب ولعب الكرة برأسه، ونحن نرى أن الكرة تجاوزت خط المرمى".

وأضاف: "بالطبع لجنة الحكام هي الجهة المختصة التي تستطيع توضيح حقيقة هذه الحالات وإصدار الرأي النهائي بشأنها، وندرك أن القرارات لن تتغير بعد انتهاء المباراة، لكن هدفنا هو توضيح ما تعرضنا له من وجهة نظرنا، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المباريات المقبلة".

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