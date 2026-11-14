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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 53 شخصا في اشتباكات مسلحة بين عصابات ومجموعات أهلية في نيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قُتل 53 شخصا على الأقل، إثر اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية مسلحة، في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وفقا لما أفاد به سكان محليون لوكالة فرانس برس.

وبحسب التقارير، وقعت المواجهات يوم الخميس الماضي، بعدما نصب مسلحون من مجموعات أهلية كمينًا لعناصر عصابات إجرامية كانوا يعبرون قرية زوما، التابعة لمنطقة بوكويوم، عقب تورطهم في اختطاف عدد من الأشخاص من منطقة جومي المجاورة.

وقال أحد زعماء القرية إن المجموعات الأهلية تلقت معلومات بشأن تحرك المسلحين باتجاه قريتهم، فاستعدت لمواجهتهم ونصبت كمينا انتهى باشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية.

اشتباكات مسلحة عصابات إجرامية ولاية زامفارا نيجيريا زعماء القرية

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