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إيطاليا تغرم شركة "ميتا" 805 ملايين يورو بسبب وصولها لبيانات مستخدمي "أندرويد" بدون موافقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تغرم شركة "ميتا" 805 ملايين يورو بسبب وصولها لبيانات مستخدمي "أندرويد" بدون موافقة

ايطاليا
ايطاليا
أ ش أ

فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على شركة "ميتا" لوصولها إلى الصور والفيديوهات على الهواتف الذكية من خلال تطبيق فيسبوك دون الحصول على موافقة محددة للمستخدم، وسيتم تعطيل هذه الخاصية تلقائيا خلال 60 يوما.

وأوضحت الهيئة الإيطالية -في بيان اليوم السبت- أن الشركة، عبر تطبيق "فيسبوك" لأجهزة "أندرويد"، تمكنت من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديوهات والبيانات المخزنة على هواتف المستخدمين دون الحصول على موافقتهم الصريحة ودون إبلاغهم بشكل كاف.

ويتعلق هذا الإجراء بميزة الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح "فيسبوك"، المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح صورا وفيديوهات من معرض صور الهاتف كمقترحات للنشر أثناء التصفح.

وكشف التحقيق أن الوصول إلى معرض الصور يطلب بموجب إذن واحد، صالح للتطبيق بأكمله و لوظائف متعددة ذات احتياجات مختلفة، ويسبق هذا الإذن تحذير عام لا يتيح للمستخدم فهم أنه يفوض أيضا اقتراحات المعرض ، علاوة على ذلك كانت هذه الميزة مفعلة افتراضيا ، وفي حال منح هذا الإذن بالكامل، فإنه يسمح للتطبيق بقراءة أرشيف الصور الكامل للجهاز، دون أن يتمكن المستخدم أو السلطات من التحقق من المعلومات التي تستخدم فعليا.

وأضافت أنه على شركة "ميتا" خلال 60 يوما تعطيل هذه الميزة افتراضيا والحصول على موافقة المستخدمين بشكل منفصل حتى بالنسبة للمستخدمين الذين منحوا الإذن مسبقا.

وقالت الهيئة أن الغرامة تعادل حوالي 0.47% من إجمالي مبيعات المجموعة ال

إيطاليا نظام أندرويد البيانات الإيطالية

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