وزارة الإعلام اليمنية: ميليشيا الحوثي تقصف المنشآت المدنية بعد تراجع قدراتها الميدانية

أكد الدكتور فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن معركة «فجر اليمن» تسير وفق الاستراتيجية والخطط المحددة لها، مشيرًا إلى أن النتائج الميدانية تعلن تباعًا من خلال المتحدث العسكري، وفقًا لتطورات العمليات.

وأضاف العواضي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ميليشيا الحوثي لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب على الأرض، ولذلك تلجأ إلى استخدام الصواريخ الباليستية والقصف عن بُعد، مستهدفة المنشآت المدنية والبنية التحتية، بدلًا من تحقيق تقدم ميداني.

وأوضح مستشار وزارة الإعلام اليمنية أن ترهيب المدنيين واستهداف المنشآت الحيوية يمثلان أحد الأساليب التي تلجأ إليها ميليشيا الحوثي في ظل حالة الضعف والارتباك التي تواجهها ميدانيًا.

وشدد على أن وسائل الإعلام تلتزم بما يصدر عن المتحدث العسكري بشأن نتائج المعارك والتطورات الميدانية.