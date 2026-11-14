القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي

أعلنت القوات اليمنية، تنفيذ 723 غارة وعملية استهداف لميليشيا الحوثي وتجمعاتها، حسب قناة القاهرة الإخبارية .

وقالت القوات اليمنية، إنه تم تحييد 321 من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل ومصاب.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما ميليشيا الحوثي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء السعودية (واس).