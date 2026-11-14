القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي

أعلنت القوات اليمنية، تنفيذ 723 غارة وعملية استهداف لميليشيا الحوثي وتجمعاتها، حسب قناة القاهرة الإخبارية .
وقالت القوات اليمنية، إنه تم تحييد 321 من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل ومصاب.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما ميليشيا الحوثي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء السعودية (واس).