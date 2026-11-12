استشارية العربي للسكان تبحث التحولات الديمغرافية وأثرها على تنمية اليمن

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربية الأعضاء.

وناقش الاجتماع، الذي نظمته إدارة السياسات السكانية والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، عددًا من الملفات والقضايا السكانية والتنموية ذات الأولوية على المستوى العربي.

وتصدرت جدول الأعمال الاستراتيجية العربية للقضاء على الممارسات الضارة، إلى جانب التحضير والتنسيق للمواقف العربية استعدادًا للمشاركة في أعمال الدورة الستين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة، التي تناقش موضوع «السكان، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة».

التحول الديموغرافي القسري

كما تناول الاجتماع ملف السودان والتحول الديموغرافي القسري، وبحث وضع إطار عربي لدعم الاستجابة السكانية والتعافي، فضلًا عن إعداد دليل استرشادي لتوظيف الاستشراف الديموغرافي في استثمار الهبة الديموغرافية بالمنطقة العربية، واقتراح حلول للتحديات السكانية.

وشملت المناقشات كذلك دمج الصحة الإنجابية في التدخلات الخاصة بتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن، والتحضيرات المتعلقة باليوم العربي للسكان 2027، بالإضافة إلى بحث التحولات الديمغرافية وأثرها على التنمية في اليمن.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، تمهيدًا لرفعها إلى المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها، ثم اعتمادها من المجلس خلال دورته العادية الثامنة.

ومن المقرر أن تترأس سلطنة عمان أعمال الدورة، ممثلة في وزير الاقتصاد الدكتور خميس بن سيف الجابر، فيما تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعاتها يوم 1 ديسمبر 2026.