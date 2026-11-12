أمين الجامعة العربية: إنقاذ الأرواح في تعز لا يحتمل التأجيل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إنقاذ أرواح المدنيين في محافظة تعز اليمنية يجب أن يتصدر الأولويات الإنسانية، مشددًا على أن حرمان المواطنين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، ولا يجوز إخضاعه لأي حسابات أو تأجيله تحت أي ظرف.

وجاءت تصريحات الأمين العام في ظل ما تشهده محافظة تعز من تدهور في الأوضاع الصحية، وسط مخاوف من تداعيات استمرار عرقلة وصول الإمدادات الحيوية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر مباشرة تهدد حياة الأطفال والمرضى.

تحذيرات من كارثة إنسانية في تعز

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الصحية بالمحافظة، محذرًا من أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الضرورية ينذر بكارثة إنسانية، خاصة مع احتياج المرضى إلى الخدمات الطبية الأساسية.

دعوة لرفع القيود عن المساعدات

وطالب بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى تعز، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول الدعم الطبي والإنساني إلى المدنيين.

كما شدد على أهمية تحرك المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بشكل عاجل لتوفير الوقود والأكسجين والأدوية للمستشفيات، بما يسهم في مواجهة التدهور الصحي وإنقاذ حياة المرضى والأطفال.