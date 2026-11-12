في رسالة إلى قمة "كوب 31".. الملك تشارلز يحث قادة العالم على تحويل التزاماتهم المناخية إلى إجراءات ملموسة

حث الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة ، قادة العالم المشاركين في قمة المناخ (كوب 31) في تركيا على تحويل التزاماتهم المناخية إلى إجراءات ملموسة، محذرا من أن الأجيال القادمة ستحكم عليهم بناء على ما نفذوه لا على وعودهم.

وأكد الملك تشارلز - في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة أوردتها قناة "تي آر تي" التركية اليوم الخميس - على ضرورة معالجة أزمة المناخ بشكل عاجل، ودعا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات والانتقال إلى الطاقة النظيفة وحماية الطبيعة.

وقال الملك تشارلز إن تغير المناخ لم يعد تهديدا بعيدا، بل هو واقع ماثل ومتنام.

وقد انطلق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.