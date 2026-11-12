توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العلاجية.. افتتاح المؤتمر الـ 26 لطب بنات الأزهر

شارك الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة المفتي في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، نائبًا عن فضيلة د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والذي عُقد تحت عنوان: «استراتيجيات التعاون في الرعاية الصحية»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ونقل فضيلته تحيات الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه، وتمنياته بأن تسهم فعالياته ومناقشاته في إثراء البحث العلمي، وتعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، رئيس المؤتمر، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر والمؤسسات التعليمية والصحية، من بينهم فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة/ هاله زايد، وزي الصحة الأسبق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين.

وتضمنت محاور المؤتمر بحث سبل تعزيز التكامل بين التخصصات الطبية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصحية، واستعراض أحدث المستجدات في العلوم الطبية، إلى جانب مناقشة آفاق توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العلاجية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.

وتأتي مشاركة دار الإفتاء المصرية في هذه الفعاليات العلمية تأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل مع المؤسسات العلمية والطبية، ودعم الجهود البحثية والمبادرات التي تستهدف خدمة الإنسان، وترسيخ التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في المجالات ذات الصلة بصحة المجتمع وجودة حياته.

وفي لفتة تقدير وعرفان، أهدت الأستاذة الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة ورئيس المؤتمر، درع الكلية إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لمكانة فضيلته العلمية، وجهوده في دعم المؤسسات الأكاديمية وتعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والطبية.