خالد الغندور يكشف عن تحركات علي ماهر مع منتخب مصر بعد مباراتي مالاوي

كشف خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، عن خطط الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر خلال الفترة المقبلة، بعد مباراتي مالاوي.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر، بعد مباراتي مالاوي سيتابع أكثر من لاعب للاستعانة بهم بداية من معسكر مارس استعدادا للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٧. مصطفى محمد مهاجم كونيا سبور، من ضمن اللاعبين الذين يحظون بثقة علي ماهر وسيتم الاستعانة به شريطة جاهزيته الفنية والبدنية».

حيث يخطط علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، لإجراء عدد من التغييرات على قائمة الفراعنة خلال المعسكرات المقبلة، في إطار استعدادات المنتخب لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري، الذي يخوض خلاله الفراعنة مواجهتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027.

كما يسعى علي ماهر إلى توسيع قاعدة الاختيارات خلال الفترة المقبلة، ومنح الفرصة للعناصر التي تستطيع تقديم الإضافة الفنية للمنتخب الوطني.