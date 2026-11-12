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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يحذر من كارثة إنسانية في تعز بسبب نقص الوقود والأدوية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الصحية في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية، وما تواجهه المستشفيات من نقص حاد في الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية، ولا سيما حاضنات الأطفال الخُدّج وحديثي الولادة.

وحذّر الأمين العام من أن استمرار عرقلة وصول الإمدادات الحيوية ينذر بكارثة إنسانية، ويعرّض حياة الأطفال والمرضى لخطر مباشر، مشدداً على أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، وأن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل أو الإخضاع لأي حسابات سياسية أو عسكرية.

حرمان المدنيين من الرعاية الطبية 

وطالب الأمين العام بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى تعز، وضمان المرور الآمن للمرضى والطواقم الطبية، محمّلاً إياها مسؤولية التداعيات الإنسانية المترتبة على استمرار هذه القيود، ومشدداً على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو إرهاب المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وشدد الأمين العام على ضرورة التحرك العاجل من جانب المنظمات الإنسانية والجهات المعنية لتأمين احتياجات المستشفيات من الوقود والأكسجين والأدوية، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يحول دون توقف الرعاية الطبية ويحمي حياة الأطفال والمرضى.

نبيل فهمي تعز الإمدادات الإنسانية الأمين العام محافظة تعز الوقود الأكسجين حاضنات الأطفال اليمن جامعة الدول العربية الجامعة العربية الحرب في اليمن

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