في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز ساحر الفن الذي لا يغيب عن ذاكرة الجمهور

تستعيد الأوساط الفنية والجمهور المصري والعربي، اليوم، ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي غيبه الموت في 12 نوفمبر عام 2016، إذ قدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الفن، ورسخت اسمه باعتباره واحدًا من أبرز نجوم جيله، ومنحته موهبته الاستثنائية لقب "ساحر الفن".

وُلد محمود عبد العزيز محمود في 4 يونيو عام 1946 بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، ونشأ في كنف أسرة متوسطة الحال تعمل في تجارة المواد التموينية. وتلقى تعليمه بمراحله المختلفة في الحي الذي نشأ فيه، قبل أن يلتحق بجامعة الإسكندرية ويحصل على بكالوريوس الزراعة، ثم درجة الماجستير في العلوم الزراعية بتخصص "النحل". وشهدت سنوات دراسته الجامعية بدايات اهتمامه بالفن، إذ انضم إلى فريق المسرح بكلية الزراعة، لتبدأ موهبته في الظهور مبكرًا.

وشهدت أوائل سبعينيات القرن الماضي بداية خطواته الفنية عبر شاشة التلفزيون، عندما شارك في مسلسل "الدوامة" للمخرج نور الدمرداش، ونجح من خلال أدائه في جذب الأنظار إليه، لتفتح أمامه هذه المشاركة أبواب العمل الفني، وتبدأ بعدها رحلة من النجاحات المتتالية.

وفي عام 1974، انتقل محمود عبد العزيز إلى السينما من خلال فيلم "الحفيد"، الذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية نحو النجومية، ليواصل بعدها تقديم أدوار متنوعة أكدت قدرته على الانتقال بين الشخصيات والأنماط الفنية المختلفة.

واحتلت أعمال الجاسوسية والمخابرات مكانة خاصة في مشواره الفني، إذ أصبح واحدًا من أبرز الفنانين الذين جسدوا هذا النوع من الأدوار، خاصة بعد أدائه شخصية "رأفت الهجان"، المستوحاة من أعمال الكاتب صالح مرسي، في المسلسل الذي عُرض أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مدار ثلاثة أجزاء، ليصبح أحد أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية.

وسبق ذلك تقديمه تجربة مميزة في فيلم "إعدام ميت" عام 1985، بمشاركة فريد شوقي وبوسي ويحيى الفخراني، ومن إخراج علي عبد الخالق، حيث جسد شخصيتي ضابط المخابرات عز الدين والجاسوس منصور الطوبي، في أداء أبرز قدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والمتباينة.

وحظي الفنان الراحل بتقدير خاص لدوره الفني في دعم الوعي الوطني، إذ كان من بين الفنانين القلائل في تاريخ مصر الذين أصدرت المخابرات العامة المصرية نعيًا رسميًا لهم عقب وفاتهم، تقديرًا لما قدموه من أعمال ذات تأثير وطني.

وعلى امتداد مشواره السينمائي، قدم محمود عبد العزيز أكثر من 90 فيلمًا، تنقل خلالها بين الأدوار الرومانسية والكوميدية والدرامية الواقعية، وترك من خلالها مجموعة من الشخصيات التي لا تزال حاضرة في وجدان المشاهدين.

ومن أشهر أفلامه "مع حبي وأشواقي"، "كفاني يا قلب"، "وضاع العمر يا ولدي"، "البنات عايزه إيه"، "إعدام طالب ثانوي"، "العار"، "وكالة البلح"، "العذراء والشعر الأبيض"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الشقة من حق الزوجة"، "الكيف"، "جري الوحوش"، "الدنيا على جناح يمامة"، "الكيت كات"، "الساحر"، "ليلة البيبي دول".

وامتدت موهبته إلى مجال الغناء، فلم يقتصر حضوره على الأداء التمثيلي، بل قدم عددًا من الأغنيات التي ارتبطت بأفلامه وأصبحت جزءًا من ذاكرة جمهوره، ومن بينها أغنيات في أفلام "الكيف"، "الكيت كات"، "القبطان"، "جري الوحوش"، "الجنتل".

وفي الدراما التلفزيونية، نجح في تقديم مجموعة من المسلسلات التي لاقت متابعة واسعة، من أبرزها "شجرة اللبلاب"، "البشاير"، "محمود المصري"، "أنا الحكومة"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، "رأس الغول".

كما خاض تجربة المسرح من خلال عدد من العروض، من بينها "727"، "لوليتا"، "خشب الورد".

وحصد الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية عددًا كبيرًا من الجوائز والتكريمات التي عكست تقدير المهرجانات المحلية والدولية لموهبته، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي عن دوره في فيلم "الكيت كات"، كما نال الجائزة نفسها من مهرجان زنجبار الدولي عن فيلم "القبطان"، ومن مهرجان مسقط عن فيلم "الساحر"، إلى جانب جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "سوق المتعة".

وعلى مستوى حياته الأسرية، تزوج محمود عبد العزيز مرتين؛ الأولى من جيلان، وأنجب منها نجليه كريم ومحمد، ثم تزوج في المرة الثانية من الإعلامية بوسي شلبي.

وفي 12 نوفمبر عام 2016، أُسدل الستار على رحلة حياة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عمر ناهز 70 عامًا، عقب معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، قبل أن يُنقل جثمانه إلى الإسكندرية ليدفن في مقابر أسرته، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا كبيرًا وأعمالًا لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.