قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تطالب بالتحقيق في عرقلة المساعدات الإنسانية بتعز
في ختام موسمه الثالث.. «معهد الغمري الأزهري» يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع «بستان الإبداع للطفل».. صور
الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية إلى تعز
جيش الاحتلال يزعم مهاجمة قائد لواء خانيونس في مجمع ناصر الطبي
طفل في التاسعة بين المصابين.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطما سوهاج
«الأعلى للآباء والمعلمين»: «عبداللطيف» أكثر الوزراء جُرأة في المُطالبة بحقوق المدرسين والأخصائيين
1500 جنيه هدية للعاملين في التأمين الصحي.. تفاصيل المكافأة وموقف المتعاقدين
بوادر انشقاق.. كاتس ردا على آيزنكوت: لسنا بحاجة لموافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا
بشاشة خلفية وكاميرا 200 ميجابكسل .. «هونر» تستعد لإطلاق سلسلة Honor 700
ثروات الدولة خلف الأبواب المغلقة .. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف إهدار الأصول الحكومية
وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام
فرنسا تتوعّد إيران لهذا السبب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات في كييف وروسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية أوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الخميس، انفجارات تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعدد من المناطق الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات واسعة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز للطاقة ومستودعات ذخيرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية هجوما باستخدام أسلحة عالية الدقة أُطلقت من منصات برية، إلى جانب طائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدف مواقع مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق، من بينها العاصمة كييف ومحيطها.

وأضافت الوزارة أن الضربات طالت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز للطاقة ومستودعات للذخيرة، مشيرة إلى استهداف سفينة شحن أثناء إبحارها باتجاه موانئ منطقة أوديسا.

وفي المقابل، أفادت صحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة وعدد من المقاطعات.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الرواية الروسية بشأن الأهداف التي طالتها الضربات.

قتيل و8 مصابين في هجمات على بيلغورود

وعلى الجانب الروسي، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، ألكسندر شوفايف، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات أوكرانية استهدفت مناطق بالمقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال شوفايف، عبر قناته على تطبيق «ماكس»، إن القوات الأوكرانية نفذت نحو 90 هجوما على أراضي المقاطعة خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن سقوط قتيل و8 مصابين.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 140 طائرة مسيرة في أجواء المقاطعة.

روسيا تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وتولا وأوريول وروستوف، بالإضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، إيغور كوفالتشوك، قد أعلن في وقت سابق تدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة خلال اليوم الماضي، في إطار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.

العاصمة الأوكرانية كييف صفارات الانذار وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا مستودعات ذخيرة مراكز الطاقة وكالة سبوتنيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

تقصف الشعر

زهقتي من الشعر المقصف.. 5 أسس لعلاج التلف والتساقط

ألم الاذن

طرق طبيعية لعلاج الأم الأذن.. وهذه علامات الخطر

تنظيف المرتبة

عشان ماتتبهدلش.. 6 خطوات منزلية لإزالة البقع من المراتب والتخلص من الرائحة الكريهة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد