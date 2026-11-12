انفجارات في كييف وروسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية أوكرانية

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الخميس، انفجارات تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعدد من المناطق الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات واسعة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز للطاقة ومستودعات ذخيرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية هجوما باستخدام أسلحة عالية الدقة أُطلقت من منصات برية، إلى جانب طائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدف مواقع مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق، من بينها العاصمة كييف ومحيطها.

وأضافت الوزارة أن الضربات طالت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز للطاقة ومستودعات للذخيرة، مشيرة إلى استهداف سفينة شحن أثناء إبحارها باتجاه موانئ منطقة أوديسا.

وفي المقابل، أفادت صحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة وعدد من المقاطعات.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الرواية الروسية بشأن الأهداف التي طالتها الضربات.

قتيل و8 مصابين في هجمات على بيلغورود

وعلى الجانب الروسي، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، ألكسندر شوفايف، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات أوكرانية استهدفت مناطق بالمقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال شوفايف، عبر قناته على تطبيق «ماكس»، إن القوات الأوكرانية نفذت نحو 90 هجوما على أراضي المقاطعة خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن سقوط قتيل و8 مصابين.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 140 طائرة مسيرة في أجواء المقاطعة.

روسيا تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وتولا وأوريول وروستوف، بالإضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، إيغور كوفالتشوك، قد أعلن في وقت سابق تدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة خلال اليوم الماضي، في إطار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.