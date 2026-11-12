الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات العشر لخدمة علوم القرآن الكريم .. السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر الشريف فعاليات "ملتقى القراءات العشر" السبت، وذلك ضمن دوره العلمي والدعوي المستمر لخدمة كتاب الله ونشر علومه وحفظ رواياته المتواترة، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات العشر لخدمة علوم القرآن الكريم

تنطلق أعمال الملتقى بصفة دورية أسبوعيًا يومي السبت (رواية قالون عن نافع) والثلاثاء (رواية ورش عن نافع) وذلك عقب صلاة العصر بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر، بحضور أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف وأئمة القبلة بالجامع الأزهر.

وأوضح أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الملتقى يستهدف التعريف بالقراءات القرآنية العشر وأصولها، وتوضيح أحكام التجويد، فضلًا عن إتاحة فرصة التلقي والمشافهة للحضور على أيدي كبار المتخصصين في الإسناد والتواتر.

من جانبه، أشار د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها القراءات العشر، حيث إن إتقانها يتطلب التلقي المباشر عن شيوخ مسندين لضبط أصولها الدقيقة، وهو النهج الذي يحرص الجامع الأزهر على توفيره للراغبين مجانًا من طلاب العلم وعامة الجمهور.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. عبد الستار الوكيل، منسق مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، ضمن السلسلة العلمية والتثقيفية التي يحرص الرواق الأزهري والجامع الأزهر على تقديمها لطلاب العلم وعامة الجمهور المهتمين بعلوم القرآن الكريم.