الأمان والسرعة وزيادة الطاقة الاستيعابية.. ملخص خطة تطوير السكة الحديد

وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية؛ بهدف رفع كفاءة النقل السككي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، وزيادة طاقة النقل للركاب والبضائع وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل.



وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، والورش، إلى جانب تنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية.

وبموجب الخطة، تم رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب/يوم عام 2026، ومن المخطط وصولها إلى 2 مليون راكب/يوم عام 2030، مع رفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4 ملايين طن سنويا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2026، وصولا إلى 13 مليون طن سنويا عام 2030.

وفيما يتعلق بما تم أو جاري تنفيذه في المحاور سالفة الذكر:

أولا: تطوير الوحدات المتحركة:

تم توريد 210 جرارات جديدة GE، وإعادة تأهيل 111 جرارا (70GE + 41 PRL)، وتوريد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الأسبانية، وتوريد 1067 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية، والانتهاء من إعادة تأهيل 1404 عربات تحيا مصر، وتوريد 716 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.استكشف التاريخ

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945 عربة، وجاري توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة، ويجرى إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسطول قطارات النوم الحالي، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل 35 عربة من إجمالي 120 عربة، وتم توريد 113 عربة قوى جديدة من إجمالي 173 عربة قوى من مصنع سيماف.

ثانيًا: تطوير البنية الأساسية:

تم الانتهاء من تطوير 371 محطة قائمة من إجمالي 709 محطات، وإنشاء 6 محطات جديدة أهمها (محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية)، وتم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى بـ6 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل)؛ لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بـ5 محطات (شبرا الخيمة - بنها – طنطا – أسيوط – سوهاج).استكشف التاريخ

وحول إنشاء وازدواج خطوط سكك حديدية.. تم الانتهاء من إنشاء خط (كفر داوود/ السادات) بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة/الإسكندرية)، وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة، و4 محطات (3 محطات ركاب، ومحطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها)، وتم الانتهاء من إنشاء وصلة (بطرة/بسنديلة) بطول 5.25 كم، وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة.

كما تم إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير قطار التنمية بسيناء بإجمالي أطوال 509 كم ضمن الممر اللوجيستي (العريش/طابا) بداية من إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد (الفردان/بئر العبد) (المرحلة الأولى) بطول 100 كم، وتطوير 6 محطات على الخط (القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة - رمانة – نجيلة – بئر العبد).

وتم أيضًا إنشاء 2 محطة جديدة بالخط (السلام – 30 يونيو) لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، وإعادة تأهيل وتطوير وصلة بالوظة (شرق بورسعيد) بطول 44 كم، ويجرى إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد/العريش) بطول 83 كم، وإنشاء وصلة ميناء العريش (12 كم)، وجار تنفيذ المرحلة الثانية (العريش/نخل) بطول 143 كم، وإنشاء وصلة مصنع العريش للأسمنت (12 كم)، بالإضافة إلى إنشاء خط (نخل/طابا) بطول 115 كم.

ويجرى إنشاء خط (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس) بطول 63.5 كم (نسبة التنفيذ 60%)، وجار إنشاء خط (المناشي/6 أكتوبر) بطول 68 كم (نسبة التنفيذ الإجمالية 55%) بواقع (أعمال جسر السكة 66% - الأعمال الصناعية 20%)، وجار ازدواج خط (بشتيل – الاتحاد) بطول 90 كم (نسبة تنفيذ 77.5%) ويجرى ازدواج خط (المنصورة – دمياط) بطول 65 كم.

وحول تجديدات السكة.. تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1660 كم من إجمالي أطوال 10 آلاف كم، و2455 مفتاحًا من إجمالي 6664 مفتاحًا.

وحول ماكينات إنشاء السكة.. تم تدبير 17 ماكينة جديدة خلال الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة إلى 36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 عامًا (طرازات مختلفة) وتم توريد 5 ماكينات من إجمالي 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويجرى توريد باقي الماكينات على دفعات بالإضافة إلى 30 ماكينة جديدة للقطار السريع؛ ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة.استكشف التاريخ

وحول تطوير المزلقانات.. تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ830 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، بالإضافة إلى التطوير المدني لـ861 مزلقانا.

ثالثا: تطوير نظم الإشارات والتحكم:

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الالكتروني؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان، وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط، وتقليل زمن الرحلة، وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات.

وتم وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، ومن أهم هذه الخطوط: (خط القاهرة – الإسكندرية) بطول 208 كم، وخط (القاهرة – أسوان) بطول 883 كم، وخط (بنها – بورسعيد) بطول 214 كم، بالإضافة إلى تزويد المسافة من (الإسكندرية/القاهرة/نجع حمادي) و(بنها/بورسعيد) بطول إجمالي 953 كم بنظام تحكم آلي حديث (ETCS-L1).

رابعا: تطوير الورش:

تم الانتهاء من تطوير ورش السكك الحديدية بـ33 ورشة رئيسية؛ لزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الجودة بها من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل: شركة جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة، وشركة تالجو في ورش الفرز، وإنشاء ورشة أبو زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

وتم إنشاء 8 ورش جديدة (مهمشة – بشتيل جرارات – بشتيل عربات – تالجو قطارات ركاب – السد العالي عربات – أسوان جرارات – الأسباني بالفرز – المنيا الإضافية) من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، وجار تنفيذ 3 ورش (إمبابة – الجمهورية بأسوان – تالجو النوم بالفرز).

خامسا: تنمية العنصر البشري:

تم تعيين 631 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تعيين 13400 تكنولوجي وفني ومساعد قائد قطار بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 6 أشهر، وتم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى مجمع وردان التكنولوجي للتعليم والتدريب بنظام الـ4 سنوات (2+2)، وتم تخريج 568 فنيا وتكنولوجيا فوق متوسط بنظام السنتين، ومنهم 235 تكنولوجيًا بنظام الـ4 سنوات (2+2)، ويعملون حاليًا بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها.

كما قامت الشركات الأجنبية (ألستوم – هيونداى روتم – RATP – أفيك) العاملة بمشروعات السكك الحديدية بالاستعانة ببعض الخريجين منهم، وتم أيضًا إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية بوردان بداية من العام الدراسي الحالي (2026).

سادسا: إعادة الهيكلة الإدارية والمالية:

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم إعادة الهيكلة الإدارية للقطاع بالكامل وتعديل القوانين المنظمة والتشريعات والعمل على إنشاء شركات مساهمة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لإدارة وتشغيل وصيانة المرفق لتعظيم العوائد الإقتصادية والاستثمار في الأصول المملوكة للدولة.