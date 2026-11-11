أحمد موسى: فصل 262 شخصًا لأسباب أمنية من منظومة السكة الحديد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفحص الأمني يمثل أولوية لكل المتقدمين لشغل الوظائف في منظومة السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة التأكد من انضباطهم وسلامتهم قبل تولي المسؤولية، حفاظًا على أرواح الركاب ومنع تكرار حوادث القطارات.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لازم يكون منضبط وسليم 100%.. هذه منظومة لازم نساعد على تطويرها، ولا نسيء للجميع، مش عايزين الحوادث تتكرر.. حوادث القطارات بتسمع».

وأضاف أنه سيتم تعيين 14 ألف عامل في منظومة النقل، من بينهم فنيون وقائدو قطارات، موضحًا أنه سيتم تأهيلهم أيضًا بالكلية التكنولوجية العسكرية، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم وانضباطهم في العمل.

وفي سياق آخر، استعرض موسى ما وصفه بمحاولات تنظيم الإخوان تعطيل حركة القطارات خلال فترة حكمه في مصر، مشيرًا إلى أنه في مارس أو أبريل 2013، قرر التنظيم وقف حركة القطارات وشل حركة السكك الحديدية.

وقال إن عددًا من السائقين التابعين للتنظيم قرروا الدخول في إضراب لتعطيل حركة القطارات، وكان يقودهم شخص يُدعى «دوهيم»، وصفه بأنه قيادي في التنظيم الإخواني، مضيفًا أن ذلك تسبب في حالة من الارتباك داخل البلاد.

وأوضح أن القوات المسلحة أرسلت في ذلك الوقت وفدًا من قائدي القطارات للمساعدة في تشغيل المنظومة، قائلًا: «الإخوان الإرهابيون لما عرفوا إن القوات المسلحة هتبعت ناس يقودوا القطارات.. الناس بدأت تعود للعمل».

وأضاف أن منظومة السكك الحديدية شهدت في تلك الفترة وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنهم كانوا يسيطرون على بعض مفاصلها، وسعوا خلال فترة حكمهم إلى إلغاء شرطة النقل والمواصلات والاستعانة بشركات خاصة تابعة لهم لإدارة مرفق السكك الحديدية.

وتابع: «النهاردة الكلام دا مش موجود»، مشيرًا إلى فصل قرابة 262 شخصًا لأسباب أمنية، مؤكدًا أن المنظومة شهدت تطهيرًا من العناصر التابعة لجماعة الإخوان، بهدف ضمان سلامة الرحلات.

وحرص موسى على التأكيد أن حديثه عن محاسبة العناصر المقصرة أو الفاسدة لا يستهدف جميع العاملين بالسكك الحديدية، قائلًا: «كل العاملين بالسكة الحديد لهم كل التقدير، هما أول ناس هيطالبوا ببتر أي عنصر يتكاسل أو يتقاعس عن العمل».

وأضاف: «هما ناس كويسين وحافظوا على مرفق السكة الحديد وتحافظوا عليه»، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي ومواصلة تطويره، مع محاسبة أي عنصر يثبت تقصيره.

واستعاد الإعلامي أحمد موسى ذكرياته مع حادث قطار العياط الذي وقع في أكتوبر 2009، قائلًا: «حادث أكتوبر 2009 بين كفر عمار والرقة.. كنا بنعمل تغطية لهذا الحادث، وكان أهالي العياط يتبرعون بالدم لإنقاذ الأرواح».