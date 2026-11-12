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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

سقوط أمطار على هذه المناطق

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الادارية 25 13

6 اكتوبر 26 13

بنها 25 14

دمنهور 24 14

وادى النطرون 25 25

كفر الشيخ 24 14

بلطيم 23 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 25 19

بورسعيد 24 20

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 14

العريش 24 12

رفح 24 14

رأس سدر 29 19

نخل 22 08

كاترين 18 06

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 17

الاسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 24 15

السلوم 24 16

سيوة 24 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 27 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 28 21

أبرق 29 20

جبل علبة 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 13

المنيا 26 12

أسيوط 25 12

سوهاج 27 13

قنا 28 14

الأقصر 29 13

أسوان 28 13

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 27 14

أمطار الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شبورة مائية

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