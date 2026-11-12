الدفاع الروسية تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات إلى ميناء أوديسا مخصصة للقوات الأوكرانية



وقالت الدفاع الروسية أيضا : كما تم استهداف مصنع "غينيراتور" لإنتاج طائرات "خورنيت" المسيرة في كييف بأوكرانيا.

وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت 3 محطات فرعية للكهرباء، واحدة في مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك، واثنتين أخريين في بلدتين بمقاطعة أوديسا، خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها استهدفت أيضًا سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وأوضحت أنها قواتها تنفذ ضربات باستخدام طائرات مُسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ضد السفن البحرية التي تنقل عتادًا عسكريًا وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.