الدفاع الروسية: استهداف محطتي كهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية ووقودا للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، استهداف محطتي كهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية ووقودا للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه بعد ظهر اليوم، استهدفت غارات جوية محطتين فرعيتين للكهرباء في بلدتي نيجين وسوسنيتسيا في منطقة تشيرنيغوف، واللتين كانتا تدعمان شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وأشارت إلى تعرض سفينة شحن جافة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في مياه البحر الأسود، على بعد 7 كيلومترات جنوبي غربي أوديسا.

وأضافت أن مركز إيبيسنتر اللوجستي في مدينة كيروفوغراد (كروبيفنيتسكي)، حيث يتم تخزين وتوزيع الشحنات العسكرية، تعرض لأضرار جراء غارات.