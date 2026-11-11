قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التراجع الكبير.. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء؟
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغرب الفاسي لضم أسامة نور الدين
بحرية الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الدفاع الروسية": استهداف 3 محطات طاقة أوكرانية خلال الليلة الماضية

"الدفاع الروسية": استهداف 3 محطات طاقة أوكرانية خلال الليلة الماضية
"الدفاع الروسية": استهداف 3 محطات طاقة أوكرانية خلال الليلة الماضية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت 3 محطات فرعية للكهرباء، واحدة في مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك، واثنتين أخريين في بلدتين بمقاطعة أوديسا، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها استهدفت أيضًا سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أنها قواتها تنفذ ضربات باستخدام طائرات مُسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ضد السفن البحرية التي تنقل عتادًا عسكريًا وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية محطات فرعية للكهرباء مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

فوائد الفول

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

ترشيحاتنا

محمد خليل

أمين شباب الشعب الجمهوري: إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا على قوائم الإرهاب ضربة لشبكات التمويل والتنظيم بالخارج

الدكتور مصطفى خليل

الإصلاح والنهضة: القرار المصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب ضربة قوية لجماعة الإخوان

النائب أحمد خالد ممدوح

برلماني: الأمن الغذائي حق دستوري.. وتحسين إدارة الموارد ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد