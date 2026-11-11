"الدفاع الروسية": استهداف 3 محطات طاقة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت 3 محطات فرعية للكهرباء، واحدة في مدينة كريفوي روج بمقاطعة دنيبروبتروفسك، واثنتين أخريين في بلدتين بمقاطعة أوديسا، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قواتها استهدفت أيضًا سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت أنها قواتها تنفذ ضربات باستخدام طائرات مُسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم المجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا، وكذلك ضد السفن البحرية التي تنقل عتادًا عسكريًا وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.