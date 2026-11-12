رويترز: اجتماع مرتقب بين ويتكوف وكوشنر ومبعوث بوتين قبل لقاء الكرملين

أفادت وكالة «رويترز» بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان اجتماعًا مع كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل بدء المحادثات المرتقبة في الكرملين.

ويأتي الاجتماع في إطار التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى دفع المفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، واستكشاف فرص التوصل إلى تسوية تنهي الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان ويتكوف وكوشنر قد شاركا مؤخرًا في محادثات استمرت يومين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة مسؤولين روس وأوكرانيين وأمريكيين، في أول اجتماع ثلاثي بهذا المستوى منذ فبراير الماضي.

وتكتسب المحادثات المرتقبة أهمية خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا الرئيسية للتسوية، وفي مقدمتها الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات العسكرية في أوكرانيا.