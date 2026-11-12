وحدة وقسوة وفقدان والديه.. خالد أرغنتش يكشف عن أسرار جديدة في حياته

في لقاء اتسم بالصراحة والعمق الإنساني، كشف الفنان التركي خالد أرغنتش عن العديد من التفاصيل الشخصية التي لم يتحدث عنها كثيرًا من قبل، مستعيدًا ذكريات طفولته وعلاقته بوالديه الراحلين، كما تحدث عن حياته الزوجية مع الفنانة بيرجوزار كوريل، وأبرز المحطات التي شكلت مسيرته الفنية، وذلك خلال استضافته في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش.

وتناول اللقاء جوانب مختلفة من شخصية أرغنتش بعيدًا عن الأضواء والشهرة، حيث تحدث عن مشاعر الوحدة والفقد والندم، وتأثير الأسرة في تكوينه النفسي والإنساني، إلى جانب رؤيته للحب والزواج والأبوة، كما استعاد تجربته الشهيرة في تجسيد شخصية السلطان سليمان بمسلسل «حريم السلطان»، والتي شكلت واحدة من أبرز محطات مشواره الفني.

خالد أرغنتش يستعيد ذكريات طفولته الصعبة

استهل خالد أرغنتش حديثه باستعادة سنوات طفولته، واختار ثلاث كلمات لوصف تلك المرحلة، وهي الوحدة والقسوة والعمق، موضحًا أن حياته داخل الأسرة شهدت تغيرات مؤثرة بعد ولادة شقيقته التي كانت تحتاج إلى رعاية واهتمام خاصين، الأمر الذي جعل اهتمام أفراد الأسرة ينصب بصورة كبيرة على احتياجاتها، وهو ما انعكس على إحساسه بالوحدة خلال سنواته الأولى.

وأشار إلى أن الطبيعة والبحر كانا يمثلان مساحة آمنة بالنسبة إليه، إذ وجد فيهما وسيلة للابتعاد عن الضغوط والبحث عن الهدوء النفسي، لافتًا إلى أنه اعتاد ممارسة تمارين التنفس والتأمل أثناء الغوص، دون أن يدرك في ذلك الوقت أن ما يفعله يشبه تدريبات التأمل المعروفة.

كما روى موقفًا طريفًا من طفولته، عندما استيقظت والدته ذات يوم لتكتشف أنه ينام فوق إحدى الأشجار، في ذكرى تعكس مدى ارتباطه بالطبيعة وميوله المختلفة في اكتشاف العالم من حوله.

اعترافات مؤثرة عن والديه الراحلين

ومن أكثر المحاور الإنسانية تأثيرًا خلال الحوار، حديث خالد أرغنتش عن رحيل والديه، وما خلفه هذا الفقد من مشاعر عميقة لا تزال حاضرة في ذاكرته، مؤكدًا أن فقدان الأب والأم يغير نظرة الإنسان إلى الحياة ويجعله يشعر بأنه لم يعد طفلًا ينتمي إلى عالم والديه، مهما بلغ عمره أو تعددت مسؤولياته.

وتوقف الفنان التركي بشكل خاص عند علاقته بوالدته، موضحًا أنها كانت تتحمل الكثير من الأعباء والمسؤوليات العائلية، وتحاول التعامل مع المشكلات بمفردها دون اللجوء إلى الآخرين، وهو ما جعله يشعر بعد رحيلها بأنه كان يتمنى لو انتبه بصورة أكبر إلى احتياجاتها، ومنحها وقتًا أطول خلال فترة مرضها.

كما عبّر عن ندمه لعدم تحقيق بعض الأمنيات البسيطة التي كانت تتعلق بها، ومنها اصطحابها إلى أماكن كان يتمنى أن تراها وتزورها، معتبرًا أن الإنسان قد لا يدرك قيمة بعض اللحظات والفرص إلا بعد فقدان الأشخاص الذين يحبهم.

ولم يتمالك أرغنتش مشاعره خلال حديثه عن والدته، خاصة بعدما كشف أن زوجته بيرجوزار كوريل عرضت عليه قبل ساعات من تسجيل اللقاء مقطعًا مصورًا أعاد إليه ذكريات قديمة، وهو ما دفعه إلى البكاء والتأثر، مشيرًا إلى أنه شخص حساس ولا يجد حرجًا في التعبير عن مشاعره أو البكاء.

بيرجوزار كوريل.. المرأة التي سمح لها بدخول عالمه الخاص

وعن حياته الزوجية، تحدث خالد أرغنتش بحب وامتنان عن علاقته بالفنانة بيرجوزار كوريل، كاشفًا عن استمرار حياتهما معًا منذ نحو 17 عامًا، واصفًا إياها بأنها أول شخص استطاع الدخول إلى عالمه الخاص، بعدما اعتاد طوال سنوات الاحتفاظ بمساحة شخصية مغلقة لا يسمح للآخرين بالاقتراب منها بسهولة.

وأكد أن وجود زوجته وأبنائه يمنحه شعورًا بالأمان والاكتمال، وأن الأسرة تمثل جانبًا أساسيًا من سعادته واستقراره، مشيرًا إلى أن الحياة العائلية منحته الكثير من المعاني والتجارب التي أثرت في شخصيته ونظرته إلى الحياة.

وتطرق إلى مقومات استمرار العلاقة الزوجية، موضحًا أن الحب والثقة والقدرة على الحوار من أهم العناصر التي تحافظ على العلاقات، خاصة أن الحياة لا تخلو من الخلافات والتحديات، لكن الأهم هو ألا ينسى الطرفان الأسباب والمشاعر التي جمعتهما في البداية.

كما تحدث عن أبنائه وتأثيرهم في حياته، مؤكدًا أنهم يمنحونه فرصة متجددة لرؤية العالم بعيون مختلفة، ويعيدون إليه فضول الطفولة والرغبة في اكتشاف أشياء جديدة، وهو ما يجعله ينظر إلى الحياة باعتبارها رحلة مستمرة من التعلم والتغيير.

من دراسة الهندسة إلى عالم الفن والموسيقى

وعن بداياته الفنية، كشف خالد أرغنتش عن تفاصيل رحلته قبل الوصول إلى النجومية، موضحًا أنه التحق في البداية بدراسة الهندسة الجامعية، لكنه لم يشعر بأن هذا التخصص يعبر عن طموحاته أو المجال الذي يرغب في استكمال حياته المهنية من خلاله، لذلك اتخذ قرارًا بترك الدراسة بعد عامه الجامعي الثاني، واتجه إلى المعهد الموسيقي.

وأوضح أنه كان يحلم في بداياته بأن يصبح مغنيًا، وكان يميل بصورة خاصة إلى موسيقى الجاز والبوب، لكنه اختار دراسة الأوبرا رغم عدم امتلاكه خلفية أو خبرة سابقة في هذا المجال، لتبدأ بعدها اهتماماته الفنية في التوسع، ويجمع بين الموسيقى والتمثيل والاستعراض، حتى أصبح واحدًا من أبرز نجوم الدراما التركية.

كواليس تجسيد السلطان سليمان في حريم السلطان

واستعاد أرغنتش تجربته في مسلسل «حريم السلطان»، الذي حقق نجاحًا واسعًا داخل تركيا وخارجها، مؤكدًا أن تجسيد شخصية السلطان سليمان كان مغامرة فنية كبيرة وتجربة ثرية على المستويين المهني والإنساني.

وأوضح أن التحدي الحقيقي في أداء الشخصية تمثل في تقديم مراحل عمرية ونفسية مختلفة، بداية من عمر 26 عامًا وصولًا إلى السنوات الأخيرة من حياة السلطان ووفاته عن عمر 72 عامًا، وهو ما تطلب منه جهدًا كبيرًا لفهم التحولات التي مرت بها الشخصية على مدار حياتها.

وأشار إلى أن العمل استمر لمدة أربعة أعوام، وخلال تلك الفترة حرص على قراءة العديد من الكتب والمراجع التاريخية، والتعمق في تفاصيل حياة السلطان سليمان وقراراته والتحولات التي شهدتها شخصيته، حتى يتمكن من تقديم أداء يجمع بين الأبعاد التاريخية والإنسانية للشخصية.

وأضاف أن هذه التجربة منحته فرصة استثنائية للتعامل مع شخصية تاريخية معقدة، والنظر إليها من زوايا متعددة، بعيدًا عن المعلومات والأحداث التاريخية المجردة، وهو ما جعلها واحدة من التجارب التي تركت أثرًا واضحًا في مسيرته.

رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الناس

كما تطرق خالد أرغنتش إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية والحالة النفسية للأفراد، مشيرًا إلى أن انتشار المقارنات بين الناس أصبح أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم الرضا عن الحياة، خاصة في ظل عرض البعض لصور ومقاطع تقدم حياتهم بصورة مثالية ومليئة بالرفاهية.

وأوضح أن ما يظهر على منصات التواصل لا يعبر بالضرورة عن الحقيقة الكاملة لحياة الأشخاص، فالمحتوى المنشور قد يعكس لحظة واحدة مختارة بعناية، وليس تفاصيل الحياة اليومية بما تحمله من صعوبات وتحديات.

وضرب مثالًا على ذلك بالمواقف التي تحدث خلال التجمعات العائلية أو لقاءات الأصدقاء، حيث ينشغل الحاضرون بهواتفهم، ثم يتوقفون للحظات لالتقاط صورة جماعية وتوثيق اللحظة، قبل أن يعود كل شخص مجددًا إلى شاشته، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس جانبًا من تأثير التكنولوجيا على التواصل الحقيقي بين البشر.

الشهرة ومحبة الجمهور في حياة خالد أرغنتش

وعن الشهرة، أوضح الفنان التركي أنها جزء لا ينفصل عن طبيعة عمله ومسيرته الفنية، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالامتنان الكبير لمحبة الجمهور واهتمامه، معتبرًا أن تلقي مشاعر الحب والتقدير من الناس يمثل امتيازًا مهمًا لا ينبغي الاستهانة به.

وأكد أن النجاح والشهرة لا يمنعان الإنسان من المرور بمشاعر إنسانية مختلفة، أو مواجهة الأسئلة المتعلقة بالحياة والعلاقات والفقد، مشيرًا من خلال حديثه إلى أهمية الاحتفاظ بالجانب الإنساني بعيدًا عن الصورة التي يراها الجمهور على الشاشة.

«الروح».. الكلمة التي اختارها خالد أرغنتش لوصف نفسه

وفي ختام اللقاء، اختار خالد أرغنتش كلمة «الروح» لتكون الوصف الأقرب إلى شخصيته، معبرًا عن نظرته إلى الحياة باعتبارها رحلة مفتوحة لا تتوقف فيها محاولات الإنسان لاكتشاف ذاته والعالم المحيط به.

كما أشار إلى أنه لا يحب استخدام كلمتي «دائمًا» و«أبدًا» في التعبير عن قناعاته ومواقفه، لأن الإنسان يتغير بمرور الوقت، وقد تتبدل أفكاره ورؤيته للأشياء نتيجة التجارب التي يمر بها، مؤكدًا أن الحياة تحمل دائمًا احتمالات جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وجاء ظهور خالد أرغنتش في برنامج «ABtalks» ليقدم صورة مختلفة عن النجم الذي عرفه الجمهور من خلال أعماله الدرامية، حيث ابتعد عن أدوار البطولة والشخصيات التاريخية، وفتح الباب أمام حكايات شخصية وإنسانية كشفت عن جوانب من طفولته وعلاقاته ومخاوفه وذكرياته، في حوار اتسم بالصدق والتأمل مع الإعلامي أنس بوخش.