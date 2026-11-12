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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نرمين الفقي: كنت أتمنى أن أكون نجمة سينمائية.. وأحلم بتقديم العديد من الأعمال

النجمة نرمين الفقي
النجمة نرمين الفقي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن حبها الكبير للسينما، مؤكدة أنها كانت تتمنى منذ بداية مشوارها الفني أن تصبح نجمة سينمائية، وأن تقدم العديد من الأعمال المميزة على شاشة السينما، مشيرة إلى أن لديها رغبة كبيرة في خوض تجارب سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نرمين الفقي أنها تتمنى المشاركة في عدد كبير من الأعمال السينمائية، وأن تتيح لها الفرصة تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة، مؤكدة أن السينما لها مكانة خاصة لديها، وأنها تحلم بتقديم أعمال تترك بصمة لدى الجمهور وتضيف إلى مشوارها الفني.

كما أعربت الفنانة عن حرصها الدائم على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل عام، مؤكدة أن المهرجان يمثل حدثًا فنيًا وثقافيًا مهمًا، ويحظى بمكانة عالمية مميزة، فضلًا عن كونه من أبرز المحافل السينمائية التي تحتفي بالفن وصناع السينما وتجمع نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت نرمين الفقي أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتمتع بطابع خاص ومميز، باعتباره مهرجانًا عالميًا يحتفي بالإبداع السينمائي، ويمنح السينما والفنانين مساحة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات والاحتفاء بالأعمال الفنية المختلفة.

وجاءت تصريحات الفنانة نرمين الفقي خلال لقاء مع قناة DMC، في حديثها مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، حيث تحدثت عن أمنياتها الفنية وحبها للسينما وحرصها على متابعة وحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة.

النجمة نرمين الفقي اخبار الفن نجوم الفن

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