"الدفاع الروسية": استهداف سفينة شحن تحمل أسلحة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية، استهدفت سفينة في البحر الأسود كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - "تواصل القوات المسلحة الروسية شنّ غارات جوية بطائرات مسيرة على سفن تحمل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت أن غارة جوية في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا استهدفت سفينة شحن جافة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وكما أوضح روديون ميروشنيك، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، وهو ما يفسّر استهداف هذه المواقع.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية - مرارًا - أنها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، للحدّ من القدرات العسكرية والاقتصادية لقوات نظام كييف. ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات الروسية طائرات مسيّرة هجومية، وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف، وفي جميع أنحاء أوكرانيا.