بالأحمر.. نوران ماجد تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

لفتت الفنانة نوران ماجد الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية.

واختارت نوران ماجد الظهور بإطلالة باللون الأحمر، خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء، حيث حرصت على مشاركة جمهورها أجواء المهرجان، الذي يشهد حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأربعاء 11 نوفمبر، برئاسة الفنان حسين فهمي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من التكريمات والفعاليات السينمائية والفنية.