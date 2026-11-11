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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكرّم المخرج المغربي نبيل عيوش بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47

نبيل عيوش
نبيل عيوش
تقى الجيزاوي

استهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، فقرة تكريماته خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، بتكريم المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته السينمائية الممتدة وإسهاماته البارزة في إثراء السينما المغربية والعربية، ودوره في دعم المواهب الجديدة وتطوير صناعة السينما في منطقة جنوب المتوسط.

وتسلّم عيوش الجائزة وسط ترحيب كبير من الحضور، وألقى كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه بهذا التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يحتل مكانة راسخة بين المهرجانات السينمائية الدولية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.
 

رحب وشكر إدارة مهرجان القاهرة وأنه شرف كبير له، وتذكر اول مرة حضر إلى المهرجان فيها عام 1998 وكان وقتها مخرجًا شابًا، وأضاف مازحًا إن هذه الجائزة يطلق عليها إنجاز العمر ولكنها بفضل أن تكون منتصف العمر، حيث يتمنى أن يستمر في القتال من أجل صناعة الأفلام التي تصنع الأسئلة. 

ويُعد نبيل عيوش أحد أبرز المخرجين والمنتجين في السينما المغربية المعاصرة، كما أنه عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، وأكاديمية «سيزار» الفرنسية، وأكاديمية السينما الأوروبية. بدأت رحلته السينمائية بإخراج فيلم قصير عام 1992، قبل أن يقدم أول أفلامه الروائية الطويلة «مكتوب» عام 1997، الذي مثّل المغرب في جوائز الأوسكار، وهو الإنجاز الذي تكرر مع فيلمه «علي زاوا» عام 2000، ليؤسس من خلالهما لمسار سينمائي اتسم بالجرأة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، والاهتمام بالعوالم المهمشة والشخصيات التي تقف على هامش المجتمع.

وفي عام 2012، قدم عيوش فيلم «يا خيل الله»، المستوحى من تفجيرات الدار البيضاء، والذي اختير للمشاركة في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، وحصد 26 جائزة دولية، ليؤكد قدرته على معالجة القضايا الشائكة من خلال لغة سينمائية تجمع بين الواقعية والبعد الإنساني.

وواصل المخرج المغربي حضوره في المحافل الدولية بفيلم «الزين اللي فيك» عام 2015، الذي عُرض ضمن برنامج «أسبوعي المخرجين» بمهرجان كان السينمائي، ورغم منعه من العرض في المغرب، حصد 12 جائزة دولية. وفي عام 2021، حقق عيوش إنجازًا بارزًا بفيلمه «علي صوتك»، الذي أصبح أول فيلم مغربي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، في خطوة مهمة بتاريخ مشاركة السينما المغربية في المهرجان.

ومؤخرًا، عُرض فيلمه «الجميع يحب تودا» عام 2024 ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي، مواصلًا من خلاله اهتمامه بتقديم حكايات إنسانية تنطلق من البيئة المغربية وتتجاوز حدودها المحلية. ويستعد عيوش لإخراج فيلمه المقبل «اركض، بلا دموع»، المقرر تقديمه عام 2027.

وإلى جانب مسيرته في الإخراج، حقق نبيل عيوش تجربة إنتاجية لافتة، وشكّل تعاونًا فنيًا ناجحًا مع المخرجة مريم التوزاني، أثمر عددًا من الأعمال التي حظيت بحضور دولي، من بينها فيلم «آدم» عام 2019، و«أزرق القفطان» عام 2023، الذي فاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي» في مهرجان كان، ووصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، في إنجاز غير مسبوق للسينما المغربية.

وامتد هذا التعاون إلى فيلم «شارع مالقة» عام 2025، الذي حصد جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، وأصبح الفيلم المغربي الأعلى إيرادًا في التاريخ، بما يعكس قدرة التجربة الإنتاجية التي يقودها عيوش على الجمع بين الخصوصية الثقافية والانتشار الجماهيري والدولي.

ولم تقتصر إسهامات نبيل عيوش على صناعة الأفلام، بل امتدت إلى دعم وتطوير البنية السينمائية في المغرب، من خلال تأسيس شركة «علي إن للإنتاج» عام 1999، وإطلاق مبادرات تستهدف اكتشاف المواهب الصاعدة وتوفير فرص التدريب والتطوير أمام صناع السينما. كما أنتج نحو 40 فيلمًا نوعيًا أسهمت في دعم الصناعة المحلية، وتدريب كوادرها، وفتح مسارات جديدة أمام المخرجين والمنتجين الشباب.

وفي السياق نفسه، أطلق عيوش برنامج التنمية «ميدا فيلمز»، الهادف إلى دعم صناع السينما في بلدان جنوب المتوسط، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين العاملين في المجال السينمائي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء صناعة مستدامة تتيح للأصوات الجديدة التعبير عن تجاربها ورؤاها الفنية.

وتقديرًا لمسيرته السينمائية، احتفى متحف اللوفر في باريس بتجربته عام 2014، وخصص ثلاثة أيام لعرض مجموعة من أعماله أمام الجمهور الفرنسي، في تقدير يعكس حضور سينماه وقدرتها على الوصول إلى جمهور دولي، وفتح حوار حول قضايا الإنسان والمجتمع والثقافة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).
ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

نبيل عيوش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي

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