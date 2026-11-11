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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب فيصل الشيباني: أتمسك بتصريحاتي بشأن دعم كامل الوزير.. وتغيير الوزير لا يمثل حلا للمشكلات

النائب فيصل الشيباني
النائب فيصل الشيباني
محمد الشعراوي

أكد النائب فيصل الشيباني، عضو مجلس النواب، تمسكه بتصريحاته السابقة بشأن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشيرًا إلى أن موقفه لم يكن حديثًا عابرًا أو انفعالًا، وإنما يعكس قناعة راسخة وتقديرًا لما قدمه الوزير من أعمال ومشروعات خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشيباني، في بيان توضيحي، أن الإنصاف يقتضي تقييم المسؤولين وفقًا لما قدموه للدولة المصرية، دون إغفال حق المواطنين في المحاسبة والمساءلة، مشيرًا إلى أن اسم الفريق كامل الوزير ارتبط بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، ومنها المحاور والكباري والطرق ومشروعات التطوير، في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة.

 الانضباط وتحمل المسؤولية

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، وتربى على الانضباط وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، مؤكدًا أن تولي مسؤولية وزارة بهذا الحجم في ظل التحديات التي تواجه الدولة يستوجب التقييم الموضوعي وإتاحة الفرصة لاستكمال الإصلاح ومعالجة أوجه القصور.

وتساءل النائب فيصل الشيباني عما إذا كان تغيير الوزير يمثل حلًا جذريًا للمشكلات المتراكمة، أم أن الوزير الجديد سيحتاج إلى وقت لدراسة الملفات وتشكيل فريق عمل ووضع خطط جديدة، مؤكدًا أن استقرار منظومة العمل مع استمرار الرقابة والمحاسبة وتصحيح الأخطاء قد يكون أكثر فاعلية من تغيير الأشخاص دون معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلات.

وشدد الشيباني على أن تقديره للفريق كامل الوزير لا يعني التقليل من خطورة الحوادث أو المسؤولية المترتبة عليها، أو الانتقاص من حقوق المواطنين ومشاعر أسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن حياة المواطن المصري وسلامته فوق كل اعتبار، وأن المحاسبة واجب لا استثناء فيه لأحد.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن موقفه لا يمثل دفاعًا عن شخص على حساب المصلحة العامة، وإنما دفاع عن مبدأ الإنصاف، وضرورة التفرقة بين المسؤولية عن الأخطاء والحكم على مسيرة كاملة من العمل والإنجاز، مشيرًا إلى أن دوره النيابي يفرض عليه أن يكون صوتًا للمواطن ومدافعًا عن حقوقه، ومنصفًا لكل مسؤول يعمل بإخلاص من أجل الوطن

النائب فيصل الشيباني مجلس النواب النواب مهندس كامل الوزير الفريق كامل الوزير

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