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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدي استعدادها للمشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال بألاسكا بشروط تجارية وقانونية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

أكدت المبعوثة الكورية الجنوبية لدى الولايات المتحدة، السفيرة كانج كيونج-وا، استعداد سول للتعاون في مشروع الغاز الطبيعي المسال المقترح في ألاسكا، شريطة استيفاء معايير الجدوى التجارية والمتطلبات القانونية المحلية.

وقالت كانج - في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" اليوم /الأربعاء/ -إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على بدء العمل في المشروع، مع مراعاة تلك الشروط، موضحة في الوقت نفسه التقدم المحرز في التزام سول باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحاتها وسط خلافات بين سول وواشنطن بشأن وضع المشروع، بعدما أعلن البيت الأبيض سابقًا ارتباط 54 مليار دولار بمشروع ألاسكا، فيما أكدت كوريا الجنوبية أن مشاركتها تظل مشروطة بمراجعة الجدوى التجارية.

ولم تحدد السفيرة قيمة استثمارية للمشروع، لكنها أشارت إلى اتفاق الحكومتين على إطار عمل لاستثمارات كورية تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار لبناء ثمانية مفاعلات نووية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، تنفذها شركات كورية وأمريكية.

وشددت كانج على أهمية الثقة المتبادلة والوفاء بالالتزامات، مع توسع التحالف بين البلدين ليشمل التقنيات المتقدمة والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، مؤكدة أن نجاح التعاون على المدى الطويل لا يعتمد فقط على الفرص قصيرة الأجل، بل يتطلب شركاء موثوقين وثقة متبادلة في تنفيذ الالتزامات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في الشهر الماضي - بفرض رسوم إضافية على كوريا الجنوبية إذا لم توافق على الاستثمار في مشروع ألاسكا، قائلًا: «إذا لم يرغبوا في القيام بذلك، فلا بأس بالنسبة لي. سأفرض عليهم رسومًا إضافية فحسب».

المبعوثة الكورية الجنوبية الولايات المتحدة السفيرة الغاز الطبيعي ألاسكا

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