برلماني يؤكد أهمية وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

أشاد النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها.

وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن توجيه الحكومة بإعطاء الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء وحققت معدلات تنفيذ متقدمة يمثل توجهًا مهمًا لتسريع دخول هذه المشروعات إلى الخدمة، وتحويل الاستثمارات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية

وأضاف أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية والطاقة والاتصالات، يسهم في تذليل العقبات أمام التنفيذ، ويضمن استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مستوى الخدمات العامة.

استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات

وأكد عضو مجلس النواب أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات، مع وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والتركيز على المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين، بما ينعكس على جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.