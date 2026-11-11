قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رانيا فريد شوقي ترفض التغطية الإعلامية لحفل زفاف ابنتها.. ونقابة الصحفيين تؤكد على احترام الخصوصية
بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان
الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يؤكد أهمية وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها.

وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن توجيه الحكومة بإعطاء الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء وحققت معدلات تنفيذ متقدمة يمثل توجهًا مهمًا لتسريع دخول هذه المشروعات إلى الخدمة، وتحويل الاستثمارات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

 التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية

وأضاف أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية والطاقة والاتصالات، يسهم في تذليل العقبات أمام التنفيذ، ويضمن استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مستوى الخدمات العامة.

 استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات

وأكد عضو مجلس النواب أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات، مع وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والتركيز على المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين، بما ينعكس على جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

مجلس النواب البرلمان مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

ترشيحاتنا

ألفابت

"ألفابت" تستهدف جمع 3 مليارات دولار من أول إصدار لسندات بعملتي هونج كونج وسنغافورة

شركة هوندا اليابانية

هوندا تضخ 3 مليارات دولار في مصنع جديد بأمريكا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أول سايس يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وعصابات تستهدف سرقة سيارات تويوتا

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد