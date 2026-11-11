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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الأمن الغذائي وتجديد الخطاب الديني على رأس أولويات مناقشات الشيوخ

النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي
النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي
حسن رضوان

أكد النائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشاركته في الجلسات العامة للمجلس على مدار يومين، والتي خُصصت لمناقشة طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى وزيري الزراعة والأوقاف، تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على استيضاح رؤية الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتسهم في دعم مسارات التنمية.

الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي

وأوضح عبد العاطي أن مناقشات ملف الزراعة والأمن الغذائي تناولت مجموعة من القضايا المهمة، في مقدمتها خطة الحكومة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أهمية وضع رؤية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة الزراعة.

التوسع الزراعي ودعم المزارعين

وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى خطط استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، إلى جانب دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية.

وشدد على ضرورة تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، مع تفعيل آليات الدعم ومواجهة التحديات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين واحتياجات السوق.

تجديد الخطاب الديني وتأهيل الدعاة

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن مناقشات وزارة الأوقاف ركزت على تطوير برامج التدريب والتأهيل للوعاظ والدعاة، والارتقاء بقدراتهم العلمية والفكرية، مع الاهتمام بتأهيل المرأة الداعية والواعظة وتعزيز دورها في نشر الوعي الديني، مؤكدا أهمية مواكبة المتغيرات المجتمعية وتقديم خطاب ديني مستنير يتسم بالاعتدال والقدرة على التعامل مع قضايا المجتمع.

توظيف الوسائل الحديثة في مخاطبة الأجيال الجديدة

ولفت النائب إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية والأساليب الحديثة في التواصل مع الأجيال الجديدة، بما يتناسب مع طبيعة اهتماماتهم ومتطلبات العصر، ويسهم في تقديم المفاهيم الدينية بصورة مبسطة وواعية، مشددا على أن تجديد الخطاب الديني يتطلب تطوير أدوات التواصل وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المغلوطة.

استثمار أصول الأوقاف وتعظيم مواردها

وأكد عبد العاطي أن ملف إدارة واستثمار أصول الأوقاف يمثل أهمية كبيرة، لما يمتلكه من فرص لدعم جهود التنمية وتعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطط واضحة لاستثمار هذه الأصول بكفاءة، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي بما يحقق النفع للمجتمع.

واختتم النائب بالتأكيد على أن مناقشات مجلس الشيوخ تعكس أهمية الحوار البرلماني في دراسة السياسات الحكومية ومتابعة تنفيذها، والوصول إلى رؤى ومقترحات عملية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الخطاب الديني، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة لخدمة المواطنين.

بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشباب والرياضة

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