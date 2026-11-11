واشنطن ترحب باجتماع مجموعة العمل الاقتصادية في طرابلس.. وتطالب بتوحيد المؤسسات المالية الليبية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باجتماع مجموعة العمل الاقتصادية، الذي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي في رئاسته المشتركة.

وأكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أهمية تعزيز الشفافية والحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية ونزاهتها، إلى جانب مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، باعتبارها ركائز أساسية لضمان الاستقرار المالي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وقال بولس، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن هذه الإجراءات تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة في مؤسساته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

ودعا المسؤول الأمريكي الجهات الليبية المعنية إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة توحيد المؤسسات، والعمل على ترجمة نتائج المناقشات الاقتصادية إلى إصلاحات عملية وملموسة.

وجدد بولس تأكيد التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الليبيون، ومساندة الجهود الدولية المنسقة لضمان استفادة جميع أبناء الشعب الليبي من ثروات بلادهم ومواردها الوطنية.